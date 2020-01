Para decorar a sua casa de acordo com as tendências e/ou adquirir os (muitos) presentes que vai oferecer nesta quadra, são muitas as propostas, as ideias e as soluções originais que encontra na DeBorla, a cadeia especializada em artigos para o lar que é uma das principais referências na decoração de Natal e que conta já com 35 lojas em todo o país. Um dos principais destaques da campanha de promoção natalícia deste ano voltou a ser o seu vídeo promocional.

O filme desta quadra é uma partilha dos sonhos mágicos de Natal que reporta à história de "O Quebra-Nozes", aqui materializada numa aventura infantil naquele que a marca assegura ser "o melhor Natal de sempre". O vídeo narra o encontro mágico de uma criança com a popular personagem, aqui representada na imagem do seu pai, enaltecendo o amor da família, da celebração do Natal junto dos que mais amamos e o porto seguro que eles simbolizam.

Tínhamos 10 cheques-prenda da DeBorla, no valor de 50 €, para oferecer neste passatempo. Foram quase 1.100 as participações recebidas. Os vencedores são:

Liliana Neves Ferreira (Paredes)

Joana Rita Góis (Lisboa)

Marisa Paula Rocha (Porto)

Celina Maria Rodrigues (Caldas da Rainha)

Ana Isabel Frazão (Santarém)

Ana Cristina Mendonça (Vila Real)

Jorge Manuel Bento (Charneca de Caparica)

Patrícia Alexandra Vieira (Santo António dos Cavaleiros)

Alda Maria Correia (Sines)

Carlos Miguel Silva (Tavira)



Se ganhou, muitos parabéns! No prazo médio de quatro a seis semanas, receberá o seu prémio na morada que nos indicou.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!