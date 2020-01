Um livro de textos e fotografias únicos para aumentar o conhecimento sobre o vasto património natural português. É assim que a editora Lidel apresenta a sua primeira obra sobre natureza. "Descobrir Portugal Natural" espelha a paixão e o trabalho do biólogo e fotojornalista Jorge Nunes, que convida os leitores a uma viagem deslumbrante em busca dos ambientes, dos seres vivos e das paisagens nacionais, dando a conhecer curiosidades do território português.

Sob o lema "conhecer para preservar", este livro mostra, de forma realista, os extraordinários seres e espécies animais e vegetais que cá habitam, resultando numa compilação do nosso ecossistema que foca a sua importância e as ameaças a que está sujeito. Com mais de duas décadas de máquina fotográfica em punho e bloco de notas na mão, Jorge Nunes elaborou uma obra fundamental para todos os interessados em descobrir as nossas maravilhas naturais.

"Esta obra propõe-se observar o meio natural com outros olhos, divulgando, ao longo de vários artigos temáticos, o nosso vastíssimo espólio natural, onde se encontram algumas preciosidades biológicas que valem a pena conhecer e preservar", defende o autor na introdução do título. Tínhamos cinco exemplares do livro "Descobrir Portugal Natural", uma obra publicada pela editora portuguesa Lidel – Edições Técnicas, Lda, para oferecer neste nosso passatempo.

Os vencedores são:

Carlos Filipe Braga (Maia)

Inês Manuela Rodrigues (Matosinhos)

Maria José Pacheco (Alvor)

Ricardo Manuel Bento (Setúbal)

Arnaldo António Santos (Santo Tirso)



Se ganhou, muitos parabéns! No prazo médio de quatro a seis semanas, receberá o seu prémio na morada que nos indicou.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte jardins@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!