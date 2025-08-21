Miranda Lambert estava a atuar no Lea County Fairgrounds, em Lovington, Novo México, quando lhe atiraram para o palco um sutiã preto. E a reação 'atrevida' da artista não passou despercebida.

"Quem é que atirou este sutiã para aqui?", começou por dizer à multidão que assistia ao espetáculo. "Não é o meu tamanho, vou pendurar aqui mesmo", acrescentou depois, tendo colocado a referida peça de roupa interior no suporte do microfone.

"É o momento perfeito porque esta é para a miúdas hoje à noite", disse de seguida, passando para a música 'Baggage Claim', de 2011.

"Onde estão as minhas miúdas esta noite?", gritou para a plateia enquanto atuava, como relata a People, que divulgou um vídeo do TikTok que mostra precisamente este momento. Veja na publicação abaixo.

Nas redes sociais, os fãs elogiara a postura de Miranda Lambert ao lidar com o facto de ter sido atirado o sutiã para o palco. "Reação incrível. Adorei a maneira tranquila dela lidar com a situação", comentou um internauta.

Artistas atingidos por objetos enquanto estão em palco

Atirar objetos para o palco é uma prática que há muitos anos é feita pelos fãs, e nos últimos tempos foram vários os músicos atingidos por objetos enquanto estavam a atuar. Recentemente, por exemplo, um fã atirou uma pequena bola à cara de Luke Bryan enquanto este estava a realizar o seu concerto na Dakota do Norte, em julho.

Numa entrevista no 'Bobby Bones Show', Luke Bryan chamou de "idiotas" às pessoas que atiram coisas aos artistas quando estes estão em palco.

Por sua vez, esta não foi a primeira vez que Miranda Lambert fala sobre o tema. Em julho de 2024, a cantora publicou um vídeo no Instagram onde brinca: "Se quiserem discutir nos meus espetáculos, ok. Mandem-nos para o inferno. Tenho cinco música para vocês. 'Fastest Girl in Town', 'Kerosene', 'Little Red Wagon', 'Wranglers', 'Gun Powder & Lead'. Não o façam durante a 'Tin Man'. Não é a altura certa."

Duas semanas depois, a cantora repreendeu os fãs que não estavam a prestar atenção e depois discutiram durante a sua atuação no Under the Big Sky Festival, em Montana.

"Posso ver que a tua cabeça não está virada para o lado certo, que é para aqui", comentou durante o espetáculo e dirigindo-se à multidão. "Se vieste cá para nos visitar, podes fazer isso noutro sítio. Se vieste cá para cantar, ouvir música country, beber cerveja e ter um espetáculo, então vamos fazer isso esta noite. Entendido?"

