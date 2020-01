Nos agitados dias que correm, o tempo é um bem (muito) escasso, pelo que temos de estar munidos dos melhores eletrodomésticos para o conseguir rentabilizar ao máximo. A nova varinha Braun MultiQuick 7, que foi concebida para a ajudar a confecionar refeições saudáveis para a sua família e os seus amigos de forma rápida e fácil, assume-se, por isso, como a sua companhia perfeita na cozinha. É a primeira varinha do mundo com tecnologia ACTIVEBlade.

Este inovador eixo flexível proporciona-lhe uma zona ativa de corte duas vezes e meio maior do que os anteriores modelos da marca, tornando-se num auxiliar de cozinha inteligente para que possa fazer o trabalho mais facilmente. A nova varinha MultiQuick 7 também possui a tecnologia Easy SmartSpeed da Braun, que lhe permite controlar todas as velocidades com um único botão. Basta pressionar mais para obter mais potência, intuitivamente e sem interrupção.

Tínhamos cinco exemplares da varinha Braun MultiQuick 7 MQ 7045X, que também integra um acessório liquidificador/picador com capacidade para 1,25 litros, um acessório picador com capacidade de 350 mililitros, um batedor de claras e um copo medidor de plástico sem BPA com capacidade de 600 mililitros, para oferecer. Foram mais de 2.200 as participações recebidas. Os vencedores deste passatempo são:

Maria Dulce Santos (Torres Vedras)

Sara Cristina Ferreira (Porto)

Maria Isabel Cardoso (Évora)

José António Rodrigues (Vialonga)

Ana Maria Mendes (Câmara de Lobos)



