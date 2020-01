Em alternativa às modernas tecnologias e aos jogos digitais de hoje, estimule o seu filho a divertir-se com atividades lúdicas que o obrigam a sair do sofá e a ter de mexer com as mãos. Inspirado na tecnologia STEM, sigla de Science, Technology, Engineering e Mathematics, o jogo pedagógico e educacional Action & Reaction - Master Kit permite que crianças a partir dos oito anos criem um laboratório de ciência único, enquanto descobrem as maravilhas da física.

Concebido para desenvolver as habilidades manuais, as capacidades cognitivas e a criatividade dos mais novos, este jogo da Clementoni integra peças e acessórios especiais para que a gravidade possa ser testada pelas crianças mais engenhosas, com a ajuda dos pais. Além de poderem montar uma pista com os componentes do jogo, o desafio deste brinquedo passa também pela possibilidade de desenvolverem uma pista com os elementos que pretenderem.

Os mais pequenos podem, para isso, usar artigos do dia a dia que temos em casa, incluindo pilhas, colheres, canecas e por aí fora... A imaginação é mesmo o único limite! E, quanto mais objetos do quotidiano utilizarem, mais interessante se torna a pista do Action & Reaction - Master Kit. O manual ilustrado que acompanha o jogo guiará os jogadores enquanto experimentam tarefas cada vez mais complexas, fazendo com que aprendam brincando.

Tínhamos cinco jogos Action & Reaction - Master Kit de Clementoni, que integram um martelo pêndulo, balanças, escorregas, torres e muitas outras peças, para oferecer. Foram quase 1.000 as participações recebidas. Os vencedores deste passatempo são:

Maria Luísa Jacinto (Damaia)

José Luís Lopes (Lisboa)

Maria Elisa da Cunha (Vila Real)

Cátia Sofia Niogueira (Coimbra)

Ana Margarida Ramos (Felgueiras)



Se ganhou, muitos parabéns!

