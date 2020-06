A correta higienização das roupas na fase de tratamento após a lavagem é essencial para garantir a segurança de toda a família. Para o conseguir, recorrer à engomagem a alta temperatura é uma solução que muitos especialistas recomendam. O ferro de engomar com caldeira CareStyle Compact IS 2043 da Braun alia a qualidade e potência a um design compacto e conveniente, poupando-lhe 50% do tempo e do espaço, como comprovam os testes laboratoriais desenvolvidos por esta reputada marca alemã.

Uma combinação exclusiva de tecnologia DoubleSteam e a primeira tecnologia 3D FreeGlide do mundo permitem obter os melhores resultados. Para além de produzir o dobro do vapor dos ferros a vapor normais, tem uma elevada pressão de vapor e um jato de vapor extra que atinge os 300 gramas/minuto para um desempenho que surpreende. O sistema de segurança auto-off, a tecnologia silenciosa, a função ECO para tecidos delicados e o filtro anti-calcário de maior duração que integra são outras das vantagens.

Temos três ferros de engomar com caldeira CareStyle Compact IS 2043 da Braun, no valor de 180 €, para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site do produto, descobrir ao fim de quanto tempo é que o ferro se desliga automaticamente se não estiver a ser usado e enviar a resposta, por e-mail, para o endereço de correio eletrónico passatempo.prevenir@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar-nos as suas participações até às 17h00 do dia 23 de junho de 2020. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do SAPO Lifestyle. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, entrega de prémios e demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte prevenir@howmedia.pt. NÃO UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AO PASSATEMPO!