O verão é, para a maioria das pessoas, a altura do ano favorita, ainda que, para o cabelo, possa ser uma das estações mais duras. A exposição solar, o sal do mar, o cloro das piscinas e o suor provocado pelo calor deixam o cabelo seco e baço, com um aspeto indisciplinado. Para contrariar essa situação, a renovada gama de cuidados capilares BC Sun Protect da Schwarzkopf Professional é uma aposta segura e eficaz para fazer frente aos danos tradicionais desta época de lazer.

A nova fórmula de BC Sun Protect foi especialmente desenvolvida para proteger, limpar e tratar todos os tipos de cabelo antes, durante e depois da exposição solar. Para além de óleo de buriti, uma substância com propriedades regeneradoras, também integra extratos de algas marinhas, com propriedades hidratantes, protegendo, nutrindo e embelezando os fios. O filtro utravioleta que possui ajuda a proteger o cabelo dos danos causados pelo sol e previne a perda de cor.

Além de limpar o sal e as impurezas químicas, a renovada gama de cuidados capilares BC Sun Protect, à venda nos salões Schwarzkopf Professional e em lojas especializadas de norte a sul do país, trata e revitaliza o couro cabeludo. Temos 15 bolsas de viagem BC Sun Protect, no valor de 30 €, para oferecer, contendo cada uma delas:

- 1 embalagem de BC Sun Protect Spray de Preparação e Proteção

Um spray fino que prepara, protege e nutre o cabelo antes e durante a exposição solar. Com uma fórmula à prova de água que protege o cabelo antes e durante a exposição solar, melhora a maleabilidade e capacidade de pentear, ajuda a proteger o cabelo do desvanecimento da cor e adiciona levemente um brilho sem sobrecarregar as hastes capilares e o couro cabeludo.

- 1 embalagem de BC Sun Protect Cabelo e Corpo

Um champô after-sun suave e nutritivo que purifica e revitaliza o cabelo stressado pelo sol e limpa suavemente o corpo. Indicado para todos os tipos de cabelo e todos os tipos de pele, remove resíduos de produtos solares, de cloro e de água salgada, reequilibra o nível de hidratação do cabelo, do couro cabeludo e da epiderme, nutre e fortalece o cabelo e protege a cor do desvanecimento.

- 1 embalagem de BC Sun Protect Máscara 2 em 1

Uma máscara rica e cremosa de duplo uso para restaurar profundamente o cabelo stressado pelo sol. Pode ser utilizado como condicionador numa ação de um a dois minutos ou como máscara numa aplicação de cinco a dez. Nutre profundamente, revitaliza e hidrata o cabelo, melhora a capacidade de pentear e a maleabilidade, reduz a coloração esverdeada causada pela água da piscina e reduz a quebra de cabelo até 95%.

