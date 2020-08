Ganhe uma casa em cartão para gatos e embalagens de caldos hidratantes

Há mais de 125 anos que a Purina, que acaba de introduzir no mercado nacional a Purina Felix Soup, é pioneira no desenvolvimento de inovações nutricionais e em conformidade com os mais elevados standards de qualidade e segurança, sempre com a preocupação de melhorar a saúde e o bem-estar dos animais de companhia. Disponível em duas variedades, Seleção de Peixes e Seleção do Campo, é a forma ideal de promover a hidratação do seu animal, sobretudo porque muitos gatos não sentem necessidade de beber água.

A Seleção de Peixes é confecionada com bacalhau, atum e solha e a Seleção do Campo é preparada com carne de vaca, frango e borrego, sem qualquer adição de corantes, aromatizantes e conservantes artificiais. Temos uma casa em cartão Felix para gatos e quatro embalagens de quatro saquetas Felix Soup 48 gramas da Purina Felix, uma marca da Purina que integra o portefólio do grupo Nestlé, para oferecer neste passatempo.

Para se habilitar, apenas tem de ir ao site da empresa, descobrir o nome de outras das marcas com o selo da Purina e enviar a resposta para passatempo.animais@sapo.pt. Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar-nos as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 14h30 do dia 8 de setembro de 2020. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do SAPO Lifestyle. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!