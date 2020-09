Setembro chegou e com ele o marco mais importante do mês: o regresso às aulas. Mas até lá espera-o a tarefa de comprar o novo material escolar do(s) seu(s) filho(s). A cadeia de lojas note! facilita-lhe o trabalho. Para além de lhe reservar os manuais escolares, também é possível encontrar na note! todas as novidades, tendências e, ainda, grandes descontos em todo o material necessário para um próximo ano letivo em grande estilo.

Até ao final do mês, pode encontrar nas lojas note! e em noteonline.pt, mochilas, estojos, sacos, lancheiras e material de papelaria. Para os fãs de séries do pequeno ecrã e de cinema, a note! disponibiliza gamas completas de personagens como Harry Potter, Batman, Marvel, Disney, entre outros. Para o público mais juvenil, a note! tem gamas das marcas mais reconhecidas e apreciadas pelos adolescentes: Eastpak, Vans, Pepe Jeans e Mr. Wonderful.

Os mais novos, em idade pré-escolar, também não foram esquecidos, para eles a note! tem mochilas em pelúcia e carteiras coloridas. Temos 10 conjuntos, cada um formado por mochila e estojo, no valor de 35 €, para oferecer. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site da note! e descobrir quais as cinco razões para reservar todo o material escolar na note! e enviar a resposta para passatempo.modernlife@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. E indicação se o prémio é para rapaz ou rapariga. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas. Pode enviar-nos as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 12h00 do dia 25 de setembro de 2020.

A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...). A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do SAPO Lifestyle. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS.