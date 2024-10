Este ano, é possível criar e encomendar online guardanapos de Natal personalizados. A Renova Made by You permite dar asas à imaginação e criar guardanapos exclusivos. Uma forma de concretizar ideias fantásticas e, com isso, surpreender a família, amigos ou até mesmo colaboradores.

As possibilidades são infinitas, das fotografias de famílias e amigos, a desenhos e pinturas nascidos da inspiração de cada um, às imagens temáticas, ou mesmo àquelas disponibilizadas num banco de imagens criado para o efeito.

Os interessados contam, ainda, até ao final do ano com a campanha “Leve 3 Pague 2” e recebem um maço de guardanapos grátis Renova Made by You, na compra de três maços de guardanapos Renova Made by You. Os portes de envio são gratuitos.

Estamos a oferecer 3 packs de guardanapos de Natal personalizáveis créditos: Renova

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um dos três packs de guardanapos personalizáveis Renova Made by You, basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

Cada maço de guardanapos traz 20 guardanapos de papel de folha tripla.

O passatempo termina a 11 de novembro, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

O SAPO Lifestyle é alheio ao envio do prémio que é da exclusiva responsabilidade da entidade ofertante.

Boa sorte.