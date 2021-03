O Museu do Oriente celebra o equinócio da primavera, a estação da renovação e do florescimento, com uma aula aberta de Yoga, em formato online, no próximo sábado, dia 20 de março, às 17h30.

Para deixar para trás a introspeção do inverno, nada melhor que uma sessão energizante de Yoga, durante a qual serão treinadas as asanas (posturas) e a respiração (pranayama). O objetivo é limpar os resíduos e os excessos acumulados nos últimos meses, através de práticas ativas (Saudação ao Sol), kriyas (limpezas), aberturas, torções e meditação, propiciando o equilíbrio emocional, força e vitalidade.

A sessão é orientada por Alexandra Prazeres, professora formada pela Federação Portuguesa de Yoga. Atualmente, complementa esta prática com o estudo da Psicologia Transpessoal e da Astrologia, sendo formada em Técnicas de Psicologia Transpessoal pela Almasoma – Instituto de Transpessoal e em Astrologia pelo Quiron.

A aula aberta online decorre na plataforma Zoom e está sujeita a inscrição através de serviço.educativo@foriente.pt.