Um vídeo gravado no Quebec, Canadá, levou Nuno Gregório a bater recordes no Tik Tok, em Portugal.

O engenheiro informático decidiu criar, no início da pandemia de Covid-19, um perfil naquela rede social, denominado Creative Away, onde publica pequenos vídeos das viagens que realiza.

Segundo o próprio, a criação da página não foi feita com qualquer intenção financeira ou de promoção pessoal, pois, como diz, “tudo começa por força do confinamento e por querer mostrar às pessoas os lindos sítios por onde tenho andado”.

No perfil do jovem natural de Cantanhede pode ver-se vídeos em vários pontos do país, como é o caso de Lisboa, Lagos, Régua ou Coimbra, mas também vídeos gravados em Nova Iorque, Marraquexe ou Paris.

Mas foi um vídeo gravado no Quebec que fez com que Nuno Gregório se tornasse viral no Tik Tok: quase quatro milhões de views, 748 mil likes, cerca de 19 mil comentários, 32 mil partilhas e 30 mil novos seguidores em menos de duas semanas.

O vídeo chegou a vários pontos do globo com alguns utilizadores da Rússia, Polónia, Brasil ou Estados Unidos a elogiarem o momento registado por Nuno Gregório, no Quebec, e a pedirem para o jovem partilhar mais momentos como aquele no seu perfil.

O vídeo fez de tal forma furor que alguns meios de comunicação internacionais fizeram repost do vídeo.

Veja aqui o vídeo.