Vêm aí as férias de Natal. E agora? 8 programas para entreter os miúdos

Férias com ciência

Lisboa | 14 a 18, 21 a 23, 28 a 30 dez., 4 a 8 jan.: 9h-17h | 4-14

Para as férias de Natal, a Stellaria está a promover oficinas temáticas e mini-estágios científicos para crianças. Aqui, as férias centram-se num tema escolhido por consenso geral cada semana (ou cada dia), usando a metodologia STEAM.

Férias entre coleções de Arte

Lisboa | 21 a 23, 28 a 30 dez.: 9.30h-17.30h | 6-13

Para o período que marca as férias de Natal, o Museu Coleção Berardo apresenta atividades em torno de várias exposições existentes no museu: “Era Eu, Sou Eu!”, “Um vazio cheio de cor”, “À caça de histórias”, “A casa da montanha”, “Territórios infinitos” e “Pedir um Desejo!”.

Férias multi-atividades

Lisboa | 21 a 23, 28 a 30 dez.: 9.30h-17.30h, 24, 31 dez.: 9.30h-12.30h | 3-12

Ao logo das duas semanas de Férias de Natal, no Mundo ITA as crianças vão encontrar um ambiente acolhedor e divertido, desligar do mundo eletrónico, entrar no espírito de Natal, ganhar amigos novos, inventar jogos divertidos, criar enfeites de Natal, cozinhar, sentir texturas e cheiros natalícios, aprender coreografias novas, plantar sonhos, dançar, entre tantas outras atividades e surpresas que os farão descobrir novas emoções e crescer.

Férias científicas

Lisboa | 21 a 23, 28 a 30 dez.: 9h-18h | 6-12

No Pavilhão do Conhecimento, as crianças vão decorar uma árvore de Natal com elementos químicos, participar num duelo em que eletricidade e motores serão as armas, fabricar um Bolo-Rei muito especial na Cozinha é um Laboratório, vestir a pele de um programador, construir um caleidoscópio, investigar o que se esconde numa simples fatia de pão, descobrir o que têm em comum um avião e uma raia, e viajar até à época dos dinossauros!

Férias com tecnologia

Lisboa | 21 a 24, 28 a 31 dez.: 9h-19h | 7-16

A Assembly desenvolve e estimula as competências tecnológicas de acordo com os interesses de cada aluno, através de uma metodologia de aprendizagem integrada, onde se privilegiam três eixos: o conhecimento teórico, o desenvolvimento prático de projetos e experiências recreativas com tecnologia, gaming e realidade virtual. Estas duas semanas de férias vão alargar horizontes e desenvolver a criatividade, a autonomia e o raciocínio lógico dos mais novos através da tecnologia.

Férias no Museu da Carris

Lisboa | 21 a 23 dez.: 9h-17.30h | 5-12

Em dezembro, o Museu da Carris preparou um programa divertido para os seus filhos no período de férias letivas. São três dias com visita e desafios, oficinas artísticas, jogos e brincadeiras com muito espírito natalício.

Férias de Natal positivas

Algés | 21, 22, 23, 28, 29, 30 dez.: 8.30h-18h | 4-13

O programa de férias de Natal da Ousar Crescer desafia, com todo o cuidado, os mais novos a agir e fazer a diferença através de várias atividades didáticas. Por estes dias os mais novos vão ter tempo para aproveitar o cinema com os amigos, colocar as mãos à obra com atividades oficinas de arte, fazer exercício físico e revisões escolares para começar em grande o 2.º período.

Férias a Escrever Escrever

Online | 21 a 23 dez.: 11h-12.30h | 7-11

Com o empurrão de jogos de escrita inspiradores, os participantes destas oficinas podem redesenhar o Natal, brincar com os cinco sentidos ou colocar-se no lugar dos objetos que decoram esta quadra.