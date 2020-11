Numa visita ao Alegro mais próximo, ou a partir de casa, os miúdos vão poder fazer videochamadas gratuitas para o Polo Norte e ainda apoiar quem mais precisa: no total dos centros, ao atingir 5 mil videochamadas, cada um deles vai doar Cabazes de Natal às instituições da sua região.

Com a ajuda de duendes eficientes, o Alegro descobriu, assim, uma forma de falar com o Pai Natal à distância. A Cabine Mágica chega aos centros comerciais Alegro e à sua casa para ligar diretamente ao Polo Norte.

Até 24 de dezembro, pode agendar uma conversa gratuita com o seu “barbas brancas” favorito, a partir do Alegro ou, em alternativa, a partir de casa. Basta entrar na Cabine Mágica em alegro.pt, fazer a reserva online e aguardar a videochamada do Pai Natal no dia e hora marcados.

Para os que estiverem a contar adiantar as compras de Natal, é possível fazer a chamada no centro comercial de eleição em Alfragide, Sintra, Castelo Branco, Montijo ou Setúbal.

A Cabine Mágica é o elemento comum presente nos cincos Alegros. Todos as crianças que a visitarem para falar com o Pai Natal por videochamada recebem uma recordação e brinde para o sapatinho. Mas, além desta novidade, há mais surpresas!

Em Castelo Branco, pode contar também com Animatronics, que vão levar os mais pequenos por um mundo de magia com elementos de decoração a animar o espaço.

Além disso, os Alegros Montijo, Setúbal e Sintra presenteiam os seus visitantes com uma árvore gigante com caminhos de ferro e um comboio, uma Casinha do Polo Norte e um Marco do Correio, junto à Cabine para que todas as crianças possam enviar as suas cartas ao Pai Natal.

O Alegro Alfragide apresenta ainda uma árvore gigante com 10 metros de altura e perfeita para tirar fotografias - um Photowall que é o cenário fotográfico à medida dos miúdos e um Baú Mágico dos Presentes no interior da Cabine Mágica, que se enche de luz e faz a ligação ao Polo Norte quando o Pai Natal envia um presente aos visitantes.