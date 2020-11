Espetáculo online: O Feiticeiro de Oz visita as famílias portuguesas na época de natal

Este ano, a segurança vem em primeiro lugar, mas, não será por isso que as crianças deixarão de viver a magia de Natal. Quem o assegura é o MAR Shopping Matosinhos e a AM Live que, mantendo a tradição de apresentar um espetáculo musical no gelo para assinalar a época festiva, levam “O Feiticeiro de Oz no Gelo – Espetáculo Digital” e várias horas de entretenimento familiar ao conforto dos lares dos mais pequenos. Feitiços para totós, jogos divertidos, histórias de dormir, músicas, karaoke, workshops, yoga são estas algumas das experiências a que os subscritores do portal “Magia no Gelo” terão acesso e que vão preencher até seis horas de tempos livres, cheios de diversão. A Cidade Esmeralda vai, assim, abrir-se no portal “Magia no Gelo” do MAR Shopping Matosinhos pelas mãos de Marta Andrino, Isaac Alfaiate, Vânia Blubird e Filipa Saavedra à frente de um elenco talentoso e experiente em teatro musical.

A história

Inspirado no filme “O Feiticeiro de Oz”, com Judy Garland, e no livro que lhe deu origem “The Wonderful Wizard de Oz”, de L. Frank Baum, “O Feiticeiro de Oz no Gelo” surge agora reinventado nos textos e nas letras da experiente e multifacetada Mafalda Santos. Produzido pela AM Live, “O Feiticeiro de Oz no Gelo” conta com direção artística de João A. Guimarães e composição e orquestração do irmão, Artur Guimarães, estando o primeiro ainda encarregue da encenação. Joana Quelhas assina a coreografia do espetáculo. Uma equipa formada por profissionais que têm sido responsáveis por alguns dos maiores sucessos musicais dos últimos anos em Portugal.