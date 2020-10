Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Tome nota de uma sugestão para cada dia

The Fungies! no sofá

12 out. | televisão | posição 51 do MEO | M/6



Personagens engraçados com talentos científicos e que vivem na pré-história são características improváveis, mas que tem tudo para dar certo. E é esta a proposta da nova série do Cartoon Network que se estreia no CN Premium na posição 51 do MEO.

O Baú do Soldado dá à costa no Forte de São Jorge de Oitavos

13 out.: 10h-12h, 14h-17h | Cascais | visita-jogo | M/5

O Bairro dos Museus, que integra diversos equipamentos culturais em Cascais, já preparou a sua programação para os próximos meses e recebe as famílias com atividades nas suas instalações e online.

Em nome da memória, da tradição e do património o seu programa Cultural e Educativo promove o enriquecimento de todos, construindo e proporcionando espaços de aprendizagem e de produção criativa. Descubra todas as atividades!

Pinguins Humboldt alegram visitantes do Sea Life Porto

14 out.: 11h, 15h, 16.30h | Porto | visita | M/0

O parque exterior do Sea Life Porto está cheio de vida e com toda a segurança exigida. Durante todo o dia, o grande aquário portuense recebe palestras e alimentações que podem ser assistidas por todos os visitantes.

Magical Garden: há milhares de luzes em Belém

15 out.: 19h-23h | Lisboa | exposição interativa | M/0



O Atelier OCUBO criou, em pleno Jardim Botânico Tropical, um percurso noturno de 1km com mais de 20 experiências de luz, ambientes sonoros, projeções de vídeo mapping e até um mundo de dinossauros iluminados. Magical Garden promete uma volta ao mundo, geográfica e temporal, através de jogos de luz.

O Mundo dos Dragões em estreia no cinema

16 out. | todo o País | cinema | M/6

Drago, um jovem dragão prateado, está cansado de viver escondido e quer mostrar à geração mais velha que é um verdadeiro dragão. Agora que os humanos estão a ameaçar destruir o último refúgio da sua espécie, Drago parte secretamente numa aventura, com a sua fiel amiga Sorrel, em busca da Orla do Céu. Acompanhe estas peripécias muito em breve nas salas de cinema.

Manobras apresenta "O Meu Amor Virá de Comboio"

17 out.: 15h, 17h | Palmela | festival | 5-11

A quarta edição do Manobras – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas – decorrerá até 31 de outubro e na primavera de 2021, num modelo que assegura mais programação em 15 territórios.

O Meu Amor Virá de Comboio é um espetáculo teatral sobre o universo dos comboios. Incentiva e desenvolve a curiosidade pelos comboios e ao mesmo tempo explora o universo do modelismo ferroviário. Vai estar em cena no Auditório Municipal do Pinhal Novo em Palmela no dia 17 de outubro.

Dom Roberto em destaque no Festival Internacional de Marionetas do Porto

18 out.: 15h | Matosinhos | festival | M/3

Entre 9 e 18 de outubro o Festival Internacional de Marionetas do Porto volta a invadir a cidade do Norte com dezenas de espetáculos. O programa conta com espetáculos para os mais novos. No dia 18, o Subpalco do Rivoli acolhe Cratère 6899.



Nascido do encontro de Gwendoline Robin, da astrónoma Yaël Naze e do oceanologista Bruno Delille, Cratère n ° 6899 é uma fenda que nos leva de volta às origens do mundo, quando os cometas encontraram a Terra, libertando grandes quantidades de água.

