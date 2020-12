Calendário do Advento: uma sugestão para cada dia até chegar ao Natal

1 dezembro

Este Natal continue a levar a magia da quadra às suas crianças com uma carta muito especial, feita à medida de cada um. A Carta do Pai Natal® leva até à casa das famílias exatamente o que cada criança precisa do seu amigo de barbas brancas. Faça o pedido da Carta do Pai Natal® para o seu filho e garante um Natal inesquecível, único e verdadeiramente mágico.

2 dezembro

O Fabuloso Circo de Natal acontece, até 10 de janeiro, nos subterrâneos da Alfândega do Porto, e reveste-se de animações e hologramas que transformam este circo num espetáculo imersivo. Este espetáculo multimédia foi idealizado pelo atelier OCUBO e ganha vida pela voz de Nuno Markl.

3 dezembro

É altura de escolher as prendas, mas e se ganhasse algumas em passatempos? Veja aqui um Sneak Peek do que pode esperar para as próximas semanas. Esteja atento e seja um dos primeiros a participar e, quiçá, ganhar prémios para toda a família!

4 dezembro

A ação de solidariedade Pai Natal Solidário CTT surpreende crianças em situação de risco, realizando os seus desejos de Natal. Para ajudar basta apadrinhar uma das cartas, entregar o presente numa loja CTT e já está!

5 dezembro

Toda a gente sabe que as estrelas foram feitas para brilhar. O que seria de uma estrela se fosse pequenina, feia e sem brilho? Acompanhe a fantástica viagem de Brilhantina, uma Estrela que vai aprender a brilhar. Em cena nos dias 5 e 12 de dezembro no Teatro Bocage, em Lisboa.

6 dezembro

Em tempos pandémicos há que ser criativo na hora de falar com o Pai Natal. A Cabine Mágica chega aos centros comerciais Alegro e à sua casa para ligar diretamente ao Polo Norte. Até 24 de dezembro, pode agendar uma conversa gratuita com o seu “barbas brancas” favorito, a partir do Alegro ou, em alternativa, a partir de casa.

7 dezembro

Ler um livro pode ser um momento único entre pais e filhos. Em tempo de solidariedade, peque no livro “A Semente da Compaixão”. Com um texto simples e poderoso, Dalai Lama partilha os ensinamentos sobre compaixão. Uma biografia contada na primeira pessoa que oferece orientação e incentiva as crianças a tornarem-se mais gentis.

8 dezembro

Para bons momentos no sofá, o melhor dos conteúdo infantis pode ser a solução. Os Filminhos Infantis regressam em dezembro com mais um punhado de curtas disponíveis no Vídeo Clube da Zero em Comportamento e com um desconto para leitores Estrelas & Ouriços.

9 dezembro

Está quase a chegar a época mais mágica do ano. Contudo, num ano atípico é preciso estar munido de todas as precauções. Por isso, o Almada Forum preparou tudo para garantir que na noite de 24 de dezembro todos recebem os seus presentes com as Ilhas de Natal, em vários pontos do centro, e um Pai Natal virtual - em bom ambiente e com toda a segurança!

10 dezembro

Natal é sinónimo de família, convívio e (muita) comida o que pode significar desperdício alimentar. Para o ajudar a desperdiçar o menos possível deixamos seis sugestões para evitar deitar comida fora não só nesta altura, mas durante todo o ano.

11 dezembro

O Natal está no ar e são tantos os filmes disponíveis no catálogo da Netflix que fica difícil escolher o mais indicado para assistir em família. Para o ajudar, veja aqui uma lista de 10 filmes de Natal para crianças e toda a família disponíveis nesta plataforma de streaming.

12 dezembro

Em “O Pequeno Livro dos Medos”, Sérgio Godinho mostra que o medo faz parte de nós, como os ossos e os pulmões, a coragem, o riso ou as lágrimas. A partir do livro para crianças do cantor e autor, Elsa Galvão, adaptou, encenou e interpreta a peça que agora sobe ao palco da Sala Experimental do Centro Cultural da Malaposta, em Odivelas.

13 dezembro

Espetáculos mágicos e para abanar o esqueleto devem ser assistidos com toda a família. Marco da Silva Ferreira e Filipe Portugal coreografam pela “Primeira Vez” para a Companhia Nacional de Bailado num programa onde o coletivo é impulso para explorar a resiliência e a memória dos corpos que dançam. Dois bailados a não perder, de 2 a 18 de dezembro no Teatro Camões, em Lisboa, e no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, nos dias 29 e 30.

14 dezembro

As suas crianças vão ter uma noite mais tranquila com as histórias tradicionais das Bibliotecas Municipais de Lisboa. Uma por dia, não sabe o bem que faria aos miúdos! Hoje, sugerimos que estejam todos conectados, às 20.30h, no Facebook e assistam a mais um momento de encantar e de grande imaginação.

15 dezembro

No final da tarde, prepare-se para surpreender toda a família, numa visita inesperada ao Reservatório da Mãe de Água das Amoreiras. Mas, não será apenas para contemplar a beleza arquitetónica deste lugar. Aqui, poderão assistir a um espetáculo de vídeo mapping, uma exposição multimédia e um momento de verdadeiro impulsionamento da arte e da cultura com “Impressive Monet & Brilliant Klimt”.

16 dezembro

Faça as suas compras de Natal com antecedência. Não precisa de aguardar a época dos saldos ou a Black Friday para surpreender os mais queridos. Tome nota dos que mais gosta, do que eles mais precisam e comece a fazer os embrulhos.

17 dezembro

Descubra o que é um Escape In e prepare-se para viver momentos com muita adrenalina na rua ou no sofá com os mais pequenos. Escape In – Games by Mapazero é um conceito para os amantes de “Escape Games”, mas com um toque diferente. Aqui não é preciso ficar dentro de uma sala, pode (re)descobrir uma cidade ao ar livre ou jogar online!

18 dezembro

Uma sugestão de atividade para fazer com toda a família, com brincadeiras à mistura e muita desarrumação na cozinha. Chocolate e bolacha é uma combinação infalível e não são só os mais pequenos que gostam deste delicioso doce que é um clássico nas festas de aniversário e ocasiões especiais: o salame!

19 dezembro

Está sugestão é para animar os bebés! A Orquestra para Bebés é um espaço de interação entre pais e filhos num ambiente artístico controlado e orientado sob os mais criteriosos requisitos pedagógicos no tocante à introdução do ensino da música em tão tenra idade. O próximo concerto já tem data marcada: dia 20, às 10h.

20 dezembro

As construções gigantes da LEGO® chegaram a Lisboa, com mais de 100 construções surpreendentes com 5 milhões de peças LEGO®, 2 mil m2 de superfície, zona de diversão e 10 camiões de peças e equipamentos fazem desta a maior exposição europeia de modelos feitos com peças LEGO. A não perder na Cordoaria Nacional, até 21 de março.

21 dezembro

A quadra natalícia é mágica e redireciona para as famílias a força das tradições. Seja na mesa da consoada, na decoração do presépio ou nas animações que percorrem as ruas, damos vida a 12 das muitas tradições bem portuguesas que marcam as regiões de Norte a Sul e Ilhas. Conte estas histórias aos miúdos!

22 dezembro

Os miúdos estão de férias e aproveitou para tirar uns dias para ficar com eles? Então, se está na cidade Invicta, visite o Sea Life Porto e mergulhe num imenso oceano, numa viagem fascinante que permite contactar com criaturas marinhas que raramente se veem de perto! Para pequenos e graúdos, esta é uma aventura repleta de animação, momentos didáticos e descobertas de tirar o fôlego!

23 dezembro

Na Ceia de Natal não pode faltar o bacalhau. Sugerimos um prato simples, saboroso, requintado e fácil de fazer: Bacalhau com broa. Pode acompanhar este prato com batatas assadas e legumes cozidos. Bom apetite!

24 dezembro

Na véspera de Natal, o Canal Cinemundo apresenta um especial inteiramente dedicado às festividades. A partir das 11.30h, entre no verdadeiro espírito desta quadra e deixe-se contagiar por uma programação que vai aliar muito humor à magia própria de um dos dias mais especiais do ano.

Feliz Natal, em família!