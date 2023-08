The Prime Energize, um hotel em Monte Gordo pensado para desportistas, mas onde as famílias também têm lugar

É num tórrido domingo de final de junho que chegamos ao The Prime Energize. Os termómetros disparam para os 35º, temperatura que talvez não estejamos habituados a ter no Algarve, conhecido por ser uma região onde o sol brilha grande parte do ano, mas de uma forma mais ligeira.

Vemos grupos de adolescentes a passar vestidos com equipamentos alusivos aos seus clubes. Nestes dias está a acontecer um campeonato de futebol infantil/juvenil que nos arriscamos dizer tratar-se da Copa do Guadiana. O calor é claramente um problema. “Não sei como é que os miúdos vão conseguir jogar à bola com este calor”, ouvimos nos corredores do hotel.

Sentimos a nossa chegada como se estivéssemos num oásis. O calor não está para brincadeiras no momento em que o relógio nos diz que é hora de almoçar. A renovação de um edifício dos anos 1980, da responsabilidade do gabinete de arquitetura Saraiva + Associados, ficou bem concebida nesta unidade de quatro estrelas, com linhas simples e decoração igualmente simples, de Nini Andrade Silva, focada em algo que não vemos na oferta hoteleira da região: o desporto.

Este é o principal foco do The Prime Energize que é denunciado logo no nome, apesar de a associação não ser necessariamente direta. Neste “sport hotel”, os adeptos da prática desportiva vão encontrar uma oferta alargada de atividades como aulas de yoga, pilates, corrida e caminhada, stretching, incluídas na tarifa, um Running Corner e um Bike Center, um personal trainer que prepara um plano de treinos personalizado para cada hóspede, boot camps ou programas detox e perda de peso. O céu é o limite.

Tudo isto pode ser complementado com os tratamentos do Energize Spa, cujos produtos têm na sua base ingredientes naturais do Algarve, como a laranja ou os sais marinhos. Outra coisa que salta à vista na receção é uma grande jarra na entrada com maçãs à disposição (que também vai encontrar no quarto), assim como água aromatizada, que muda todos os dias.

créditos: Divulgação

Com um total de 105 quartos e suites, divididos em cinco tipologias, o The Prime Energize não se encontra na linha de praia, bastante útil nos meses mais quentes, mas também está a escassos 400 metros, o que se faz facilmente, em menos de 10 minutos a pé, sendo que está mais próximo do limite da zona concessionada da praia de Monte Gordo. Isto pode significar menos confusão, nos meses de época alta. Se não quiser andar, o hotel tem uma piscina exterior no último piso.

Os quartos podem ter vista mar e a maioria dispõe de varandas onde pode aproveitar para ver o pôr do sol ao fim do dia.

O hotel tem ao dispor 31 lugares de estacionamento, que podem ser reservados com um extra de 13€ por noite e conforme disponibilidade. Na reserva de um quarto deluxe, o estacionamento está incluído na tarifa. É ainda possível optar pelo regime de meia-pensão ou pensão completa.

Restaurante Fuel by Chakall

Este é talvez o principal chamariz do hotel, sobretudo para não hóspedes. O Fuel by Chakall é o único restaurante de assinatura da zona, distinguindo-se numa localidade que é das mais escolhidas das férias dos portugueses, nos meses de verão.

Fuel by Chakall créditos: The Prime Energize

“Nunca pensei nisso, nem foi determinante na altura que aceitei o desafio. No fundo, todos os cozinheiros de qualquer um dos restaurantes em Monte Gordo, são autores. Mais ou menos conhecidos, mas são eles que desenham a oferta gastronómica da localidade”, afirma Chakall, que assume, no entanto, que “claro que há expectativas e uma dose de responsabilidade acrescida, sobretudo nessa gestão de expectativas. Mas a minha atitude e postura não depende de qualquer título. Estou no projeto porque me identifico com os princípios e valores do hotel. E porque gosto muito do Algarve, para ser honesto”.

A decoração do restaurante é bastante apelativa, sobretudo a sala exterior, que é fechada, onde se destaca uma grande árvore, que ao jantar ganha outra mística, com as luzes.

A carta é composta por uma oferta bastante diversificada e que “foi mudando ao longo dos anos. No entanto, uma coisa não muda já que o hotel está pensado como um espaço de bem-estar e de equilíbrio. Assim, pensei numa oferta variada, mas com pratos equilibrados”, explica o chef. “Como é óbvio, as carnes não poderiam faltar e temos propostas de grande qualidade que são cozinhadas num Josper, um forno a lenha. Se pensarmos em Monte Gordo, é natural pensarmos em férias e famílias, por isso a carta sempre foi pensada nas famílias que estão de férias e em propostas transversais para todos, dos adultos às crianças, dos amantes de carne aos que procuram refeições mais leves”, acrescenta.

Olhando para a carta é fácil perceber a diversidade. Nas entradas há um pouco para todos os gostos, do ceviche de salmão (13€), aos tacos - de carnitas e guacamole, 2 unidades, (12€) ou Taco tataki de atum, 2 unidades, (13€) -, passando pelo cao cao de gambas (12€), um prato com tomate cherry, cebola roxa e batata-doce, duo de empanadas à moda argentina (10€), tempura de legumes (8€) ou duo de bao barbecue (12€). A verdade é que só as entradas já podem ser uma refeição. “Sempre que possível uso os ingredientes locais. Dou sempre primazia à frescura, à sazonalidade, à versatilidade e, obviamente, à qualidade. Não prescindo disso!”, assegura Chakall.

Há opções mais leves com uma seleção de saladas, mas são os pratos principais que se destacam na ementa como os mais pedidos. Exemplo disso é o polvo grelhado com puré de batata-doce (23€), o frango Chakall (15€) e as peças de carne como picanha, 300 gramas (20€), maturada por 15 dias, bife do lombo (25€), com 10 dias de maturação, ribeye (24€), a parte mais tenra da costela maturada durante 21 dias.

As carnes premium para partilhar são costeletão de novilho (45€), com 600 gramas e o tomahawk (65€), com 1,200 kg.

Para aqueles que privilegiem pratos de peixe não espere uma oferta tradicional. Além do polvo grelhado, há risotto de camarão (20€), polvo nipotuga com migas de tomate (22€), salmão marinado com sementes de sésamo (19€) ou atum braseado (17€).

E se é de ofertas diferentes que falamos, pode ainda degustar um de três pratos de caril: tailandês (15€), uma opção vegan, caril tailandês com frango (16€) ou caril tailandês com camarão (17€).

Chef Chakall créditos: The Prime Energize

“Procuro sempre que a carta espelhe um espírito multicultural muito por ‘culpa’ daquilo que eu sou e que vivi. É necessário conhecer em detalhe quem procura e frequenta o Fuel by Chakall, e para isso conto com toda a equipa que trabalha diariamente em Monte Gordo. Por outro lado, a minha experiência pessoal, as viagens que fiz, os pratos que provei por esse mundo fora, de certa forma ajudam-me a criar e estão espelhados nesta carta”, assume o chef que afirma que há que ter “paixão pelo que se faz. Não há ingrediente melhor que este”, conclui.

Se não estiver com vontade de fazer uma refeição de faca e garfo, pode optar por um Chakburger (16€), com carne Angus ou o super vegan burger (14€).

Para as crianças há também pratos específicos como esparguete à bolonhesa (9€) ou bife de frango (9€). Há um menu infantil (13€) com sopa, prato principal e bola de gelado à escolha.

Para finalizar a refeição, pode deliciar-se com várias opções como marquise de chocolate negro (7€), summer cheesecake (6€), créme brûlée de alecrim e clementina (6€) ou coulant de chocolate e caramelo salgado (7€).

É aqui também que todos os dias se serve o pequeno-almoço em estilo buffet, pelo que é um local de visita obrigatória para os hóspedes do hotel.

Beach Club

Se está a questionar-se “e peixe fresco?”, o local onde pode experimentar os mais diversos peixes tem nome: Beach Club. O bar de praia que é uma extensão do The Prime Energize, na praia de Monte Gordo, tem uma oferta premium no que aos restaurantes de praia diz respeito.

créditos: Divulgação

A carta é sobretudo inspirada no mar e complementada com produtos da terra, com alguns pratos que também fazem parte da oferta do Fuel. A cozinha é liderada pela chef Liana Rucsanda, com Chakall como chef consultor.

O restaurante, que abriu em agosto de 2019, não é muito difícil de encontrar. É o último – ou o primeiro, como evidencia o chefe de sala, Luís Lopes – do grande passadiço da praia de Monte Gordo. Com vista para o mar e uma decoração com muito vime, está aberto entre as 10h e as 23h, na época alta. Em termos de localização “é uma vantagem, pois não temos ninguém ao nosso lado e a zona acaba por ser um pouco mais calma por causa disso. Nós já temos uma maneira única de trabalhar e a localização acaba por ajudar-nos”, explica Luís Lopes.

A gerência do espaço não é desconhecida na zona. O convite foi feito a Mafalda Bastos, antiga proprietária de outro restaurante na Praia Verde, junto a Monte Gordo, o Pezinhos na Areia. O desafio foi aceite e os clientes fiéis do espaço anterior acompanharam esta nova aventura.

As grandes especialidades, são sem grandes dúvidas, o peixe e o marisco. O peixe ao sal (66€, para duas pessoas) ou o peixe no forno à portuguesa, com tomate e pimento, (66€ para duas pessoas), são os pratos mais famosos entre os clientes. O peixe do dia vai variando conforme a oferta.

Arroz de marisco (21€), linguini vongole de camarão tigre e amêijoa (21€), polvo panado com arroz de feijão (22€), bacalhau prime em cama de batata assada e broa com chouriço (22,5€), arroz de carabineiros (78€ para duas pessoas) são algumas das opções de uma carta bastante composta.

Antes de mergulhar nos pratos principais tem muitas opções de entradas para iniciar a refeição. Trilogia de ostras da ria (6 unidades, 16€), vieiras em molho cremoso de champanhe (17,5€), amêijoa da costa, em azeite, alho e coentros (19,9€), camarão de Monte Gordo (dose 250gr, 24,5€) ou sopa de peixe algarvia (7,5€) são apenas alguns dos exemplos.

Se quiser aproveitar o dia na praia, o Beach Club tem uma concessão. Se quiser usufruir de duas espreguiçadeira pode fazê-lo por 12€ no período da manhã ou 15€ dia completo.

Energize SPA

Se quiser aproveitar para descontrair, o Energize SPA é o local para o fazer. Além de uma piscina exterior, o hotel também tem uma piscina interior, que pode ser uma boa solução quando o tempo não estiver de feição. A utilização de touca é obrigatória.

São as simpáticas irmãs Sofia Pimentão, spa manager, e Inês Pimentão que vai encontrar numa visita ao spa.

O menu é bastante abrangente. Da massagem Energize (30 minutos, 50€, 55 minutos 75€ ou 85 minutos 95€) com alecrim, limão e eucalipto, Vital Energy (80 minutos, 90€), com recurso a pedras quentes, Sound of the sea (80 minutos, 90€), à Terra Pura (45 minutos, 60€), uma esfoliação corporal que utiliza um mix de ingredientes naturais do Algarve, não faltam motivos para uma visita ao spa.

“Temos tratamentos de relaxamento, de relaxamento profundo ou de pele, que pode ser só facial ou corpo inteiro, e em alguma usamos produtos da Comfort Zone, que é uma marca italiana fantástica”, assegura-nos Sofia Pimentão.

O spa incluiu ainda jacuzzi, sauna, salas de massagens, sendo uma delas para casais e banho de contraste, no qual se alternam o quente e o frio, e uma terapia muito eficaz na recuperação muscular.

Um passeio de bicicleta por Monte Gordo

À nossa chegada temos um desafio. Por que não experimentar um passeio de bicicleta por Monte Gordo? O hotel disponibiliza bicicletas, algumas delas elétricas, de forma gratuita e pode haver solução para crianças. Foi o que aconteceu.

créditos: Divulgação

Antes do check-out arriscámos um passeio pela ciclovia que liga Monte Gordo a Vila Real de Santo António. São aproximadamente três quilómetros que separam estas duas localidades e uma forma de explorar a região sem ter de pegar no carro – sabemos que em tempo de época alta o estacionamento em Monte Gordo vale ouro, literalmente.

The Prime Energize Hotel Rua de Ceuta, 4, Monte Gordo, Algarve Contacto: Tel. 281 001 300

Apesar de ter de percorrer a estrada nacional, o caminho faz-se numa estrada rodeada de mata, num percurso muito fácil de fazer e sem qualquer obstáculo. Pode optar por percorrer Monte Gordo de bicicleta e aproveitar para conhecer melhor a zona. A escolha é sua.

O SAPO Lifestyle esteve no The Prime Energize a convite do hotel.