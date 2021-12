Neste Natal, os fãs de um dos filmes mais icónicos dos anos 90 podem realizar os seus sonhos com a estadia de uma noite na casa original de "Sozinho em Casa".

Enquanto os McCallister desfrutam das suas férias anuais (todos exceto a sua tarântula de estimação), quatro hóspedes terão a oportunidade de reviver algumas das suas cenas favoritas do clássico de Natal e deixar sair a sua criança interior sem que nada os impeça.

O irmão McCallister mais velho irá juntar-se aos milhares de anfitriões na plataforma Airbnb, abrindo as portas da sua casa familiar em Chicago este mês. Após a estreia de "Sozinho em Lar Doce Lar", o novo filme de Natal disponível através do serviço de streaming da Disney+, esta estadia Airbnb pode ser uma viagem no tempo e uma forma inesquecível de celebrar a época festiva.

"Provavelmente não se recordam de mim como alguém particularmente simpático", disse Buzz, "mas eu cresci e ficarei muito feliz por partilhar a minha casa de família - a minha pizza, até - convosco neste Natal. Apenas tentem não perder a minha tarântula, Axl, desta vez".

Buzz será anfitrião de uma estadia de uma noite* para até quatro hóspedes na residência McCallister no dia 12 de dezembro, por apenas 23€.

Durante a estadia, os hóspedes irão desfrutar de vários "mimos"

Uma acolhedora ceia de Natal protagonizada por luzes cintilantes e uma árvore perfeitamente ornamentada para celebrar esta época. Muitas armadilhas (mas não se preocupe - não precisará de se esquivar delas, uma vez que terá a oportunidade de as colocar pela casa).

Salpicos de aftershave surpreendentemente dolorosos e muitas oportunidades para gritar em frente ao espelho. Todas as coisas favoritas dos anos 90 que desejem, incluindo um monte de pizzas de Chicago da melhor qualidade e um jantar à luz de velas de Kraft Macaroni & Cheese pré-cozinhado.

Um meet and greet com uma tarântula de verdade. Uma projeção do novo filme de Natal: Sozinho em Lar Doce Lar. E um set de LEGO Ideas do Sozinho em Casa para levar como lembrança e construir em casa.

"Podemos ser todos mais velhos e mais sábios agora, mas nunca se é velho demais para uma brincadeira de Natal", diz Buzz. "Por isso, este ano, passe as férias não tão-sozinho-em-casa na casa dos meus pais".

Uma estadia solidária

O Natal é a época do ano em que a generosidade se torna o centro das atenções, por isso, em honra desta estadia única na casa dos McCallister, a Airbnb fará uma doação única ao La Rabida Children’s Hospital, em Chicago, que se dedica a manter e melhorar a qualidade de vida de cada um dos seus pacientes com patologias complexas, deficiências e doenças crónicas.

Os interessados em ficar em casa dos McCallister devem ter em atenção que as regras da estadia obedecem rigorosamente às medidas locais da COVID-19.

O pessoal seguirá as diretrizes locais, estaduais e federais aplicáveis, bem como as práticas de segurança para a COVID-19 da Airbnb, incluindo a utilização de máscaras faciais e a prática de distanciamento social quando exigido pelas leis ou diretrizes locais e o cumprimento do processo de higienização avançada de cinco passos.

Os hóspedes são responsáveis pelo seu próprio transporte de e para Chicago, EUA.

Os mais atrevidos podem solicitar a reserva desta estadia a partir de terça-feira, 7 de dezembro, às 13:00 CT (19:00 em Lisboa) em airbnb.com/homealone.