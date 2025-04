A participação de Donald Trump no filme 'Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova Iorque', de 1992, continua a ser um tema polémico. Recentemente, o realizador da trama, Chris Columbus, voltou a falar sobre o caso.

Em declarações ao San Francisco Chronicle, o realizador referiu-se à 'aparição' do atual presidente dos Estados Unidos da América como algo que "gostaria que tivesse desaparecido".

Trump surge em 'Sozinho em Casa' numa cena curta - em que faz dele próprio - ao encontrar-se com a personagem Kevin McAllister no Plaza Hotel - que pertencia na época ao empresário.

Ainda a respeito da cena, o realizador ironiza ao dizer que "não a pode cortar", uma vez que "provavelmente será mandado para fora do país".

Recorde-se que a polémica em torno da participação de Donald Trump no filme 'Sozinho em Casa 2' não é de agora. Anteriormente, Chris Columbus justificou a 'aparição' do agora político dizendo que esta foi necessária para que houvesse autorização para as filmagens decorrerem dentro do hotel Plaza.

"Então concordamos que ele entrasse no filme e, quando o exibimos pela primeira vez, aconteceu a coisa mais estranha: as pessoas aplaudiram quando Trump apareceu no ecrã", disse em entrevista ao Business Insider.

Donald Trump também já comentou o tema publicamente, afirmando que foi convidado a aparecer no filme e que a produção "foi persistente" no convite.

O presidente dos EUA afirmou que ter forçado a sua entrada no filme "não poderia estar mais longe da verdade", e ainda que "essa participação especial ajudou a tornar o filme um sucesso".

Recorde aqui a icónica cena deste clássico de Natal:

