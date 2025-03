Atores, músicos e realizadores uniram-se contra a Inteligência Artificial e escreveram uma carta endereçada à Casa Branca com o objetivo de apelar a administração de Donald Trump a proibir a OpenIA e a Google de utilizar de forma gratuita material com 'copyright', noticia o Economic Times.

As celebridades alegam que enfraquecer as proteções de 'copyright' irá impactar a indústria do entretenimento e colocar vários empregos de criativos em risco por todo o país.

Da lista de artistas que assinaram a carta aberta, contam-se Paul McCartney, Aubrey Plaza, Ben Stiller, Olivia Wilde, Mark Ruffalo, Cate Blanchett, e Guillermo Del Toro.

