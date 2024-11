O ator Sebastian Stan foi convidado para participar em 'Actors on Actors' - um programa que reúne dois atores para falarem do último filme por eles protagonizaram. No caso de Sebastian Stan, foi o filme 'The Apprentice', que conta a história da juventude Trump.

Com esta indicação, o programa não conseguiu arranjar nenhum ator que se juntasse a Stan para falar da trama. O que será que aconteceu? Estarão os atores de Hollywood com medo do futuro presidente dos EUA?

A verdade é que Donald Trump terá ameaçado levar o próprio filme a tribunal. Porém, a ameaça não foi cumprida.

Por sua vez, Sebastian Stan recebeu críticas positivas e negativas. Numa exibição especial do filme em Los Angeles, o ator afirmou: "Recebi muito amor por parte de alguns dos maiores nomes em termos de atores, diretores, produtores e escritores que viram o filme".

"Mas depois, por exemplo, recebi uma oferta para fazer o 'Actors on Actors' e não consegui encontrar outro ator para participar comigo", revelou na mesma sessão. "Eles estavam com muito medo de ir falar sobre o filme", acrescentou o Stan, que se encontrava ao lado do diretor de 'The Apprentice', Ali Abbasi.

Após assistir ao vídeo com os comentários de Stan na exibição, o diretor da 'Don't Look Up' e de 'Vice', Adam McKay, publicou na rede social X a sua reação: "Isto é nojento. A única maneira de superarmos o que está por vir é com extrema solidariedade. Isto é exatamente o oposto. Que vergonha desses atores e publicitários. Que vergonha".

Na quarta-feira, 20 de novembro, o coeditor da Variety, Ramin Setoodeh, também deu a sua opinião na mesma rede social.

"O que Sebastian disse é verdade. Nós convidamo-lo para participar em 'Actors on Actors', mas os outros atores não quiseram fazer dupla com ele, porque não queriam falar sobre Donald Trump".

