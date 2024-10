Sebastian Stan, de 42 anos, e Jeremy Strong, de 45, posaram juntos na antestreia do filme sobre Donald Trump, 'The Apprentice', que decorreu esta terça-feira, dia 8 de outubro, em Nova Iorque.

Os atores juntaram-se a nomes como Maria Bakalova e Ali Abbasi no evento que promove o filme no qual Sebastian Stan interpreta Trump na década de 1980. Por sua vez, Jeremy Strong dá vida ao advogado Roy Cohn, e Maria Bakalova ficou com o papel da primeira mulher de Trump, Ivana Trump.

Para a antestreia, Sebastian Stan escolheu um fato escuro e camisa branca (tudo com riscas), já Jeremy Strong optou por um blazer cor de rosa, calças pretas e uma camisa branca. Veja nas imagens da galeria.

