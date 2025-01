Jeremy Strong está nomeado na categoria de Melhor Ator Secundário com 'The Apprentice - A História de Trump'.

O ator reagiu e lembrou um momento da sua infância, enfatizando a importância que esta nomeação tem para si.

"A nomeação de hoje é, sem exageros, a realização do maior sonho da minha vida. Lembro-me de ter passado uma noite em bancadas de metal geladas no exterior do Dorothy Chandler Pavilion, em 1993, com o meu pai para ver os atores e atrizes chegarem à 65.ª cerimónia dos Academy Awards", disse o ator na quinta-feira, 23 de janeiro, num comunicado divulgado pela People.

"Lembro-me de não conseguir dormir pela excitação de estar tão perto daquele mundo. Ainda não perdi esse sentimento de excitação; sinto-o sempre que entro num set ou começo um ensaio. Dediquei a minha vida a tentar fazer um trabalho genuíno e digno desta honra."