De 21 de dezembro a 6 de janeiro, o Teatro D. Maria II liga-se à sua televisão, tablet, computador ou telemóvel para lhe apresentar “Sopro” e “Onde é a guerra?”.

Ambos os espetáculos estão disponíveis em português e em Língua Gestual Portuguesa. Sopro tem também versões legendadas em inglês e francês.

Para os mais pequenos: "Onde é a Guerra?"

"Onde é a guerra?" é um espetáculo com encenação de Catarina Requeijo e interpretação de Luís Godinho e Victor Yovani, onde se parte do conceito de guerra e de inimigo para falar do desconhecido, da dúvida, do medo ou da mudança.

O muro está construído, as armas estão preparadas e há um soldado de cada lado. São inimigos. Com dois inimigos, a guerra pode começar.

Por causa do inimigo, passa-se fome e não se consegue dormir. O inimigo tem de ser destruído. É horrível, cheira mal da boca e não toma banho. Pelo menos, é assim que cada soldado imagina o outro. E se conseguissem ver-se? O que aconteceria à guerra?

Nestes espetáculos da Boca Aberta são trabalhados clássicos da literatura infantil e obras contemporâneas de autores portugueses e estrangeiros.

Para os mais crescidos: "Sopro"

Sopro, de Tiago Rodrigues, estreou no Festival de Avignon e foi descrito pelo jornal francês, Le Figaro, como "uma homenagem vibrante ao teatro e àqueles que o fazem”.

Neste espetáculo, Cristina Vidal, ponto do D. Maria II há mais de 25 anos, aparece pela primeira vez sob os holofotes, acompanhada por cinco atores e centenas de fantasmas.

Consigo, são evocadas as histórias reais e ficcionais de um teatro agora em ruínas. Que teatro habita a sua imaginação e a sua memória? Que mundo nos pode dar a ver, usando apenas o seu sopro invisível?

