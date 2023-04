A história do Teatro Tivoli BBVA está agora de portas abertas com a iniciativa “Tasting Fado”, que proporciona uma visita guiada à sala de espetáculos com mais rosas de Portugal assim como uma viagem pelos sons e sabores lusitanos. Esta é uma viagem pelo património português naquele que é o primeiro cineteatro do país e monumento nacional, que em 2024 celebra o centenário.

A visita ao Teatro termina no Sótão Café do cineteatro, onde os participantes viverão a essência da cultura portuguesa com a oportunidade de assistirem a uma sessão de fado ao vivo, acompanhada por viola e guitarra portuguesa.

O fado é melancólico, canta a saudade e os visitantes serão brindados por uma atuação intimista, enquanto desfrutam de um copo de vinho do Porto e de um pastel de nata no espaço onde estão expostas as máquinas de cinema do século XX.

“Tasting Fado”, iniciativa desenvolvida pela produtora UAU, decorre a partir de 14 de abril e durante as próximas sextas e sábados, pelas 19h00. A entrada tem um custo de 20 euros por pessoa e os bilhetes estão à venda na Ticketline.