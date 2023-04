1. Viana do Castelo (Estação Viana Shopping)

Nos próximos dias 7 e 8 de abril, sexta-feira e sábado, o Estação Viana enche-se de atividades para celebrar a Páscoa. Na sexta-feira, durante todo o dia, estão disponíveis vários jogos, desde o tradicional Jogo da Memória à novidade “O Coelho tem fome”. Já no sábado está marcado um momento musical para toda a família com início às 11h30. As atividades acontecem na zona de descanso, no Piso 2 do centro comercial de Viana do Castelo, e o acesso às mesmas é livre e gratuito.

2. Braga (Nova Arcada)

É na Praça Central, no Piso 0, que, até 1 de maio, os mais pequenos podem divertir-se no “País das Maravilhas”. Um playground especial de 100 metros quadrados que tem um baloiço, uma casinha, um camião e até uma piscina de bolas. Também não faltam elementos como pneus coloridos, labirintos de elásticos, dominó, tangram e até um puzzle balancé para os miúdos interagirem, além de um pórtico e um percurso. Os dias 7 e 8 (sexta-feira e sábado), vão ser dedicados a ateliers de Páscoa e os miúdos vão ter a experiência de pintar ovos do mar.

3. Guimarães (GuimarãeShopping)

Entre os dias 6 e 8 de abril, quinta-feira a sábado, o GuimarãeShopping organiza uma maratona de caças aos ovos da Páscoa. Esta atividade destina-se a crianças entre os três e os 12 anos e o ponto de partida é no Piso 0. Cada participante tem 30 minutos para encontrar os cinco ovos que estão espalhados nos corredores do GuimarãeShopping e, para quem completar o jogo, há um prémio no final. Estas maratonas acontecem entre as 15h00 e as 20h00 durante os três dias.

4. Maia (MaiaShopping)

O MaiaShopping foi invadido pelo espírito da Páscoa e nos dias 6, 7 e 8 de abril recebe várias animações. Além das divertidas atividades planeadas, como o bowling com ovos da Páscoa ou o tiro ao coelho, o MaiaShopping tem preparados dois workshops para os mais novos decorarem um cupcake. Ainda, no dia 7 de abril uma mascote do Coelho da Páscoa vai andar a passear pelo centro e no dia 8 é a vez da Marioneta de Chocolate.

5. Porto (ViaCatarina Shopping)

No dia 9 de abril, domingo, o centro comercial da Rua de Santa Catarina, no Porto, recebe uma caça aos ovos. Neste dia, o Via Catarina vai ter cinco ovos escondidos pelos corredores do centro e quem os encontrar terá direito a receber um prémio surpresa. Um desafio para os mais atentos!

6. Gaia (GaiaShopping)

Para as famílias que vão passar a Páscoa em Gaia, também há uma atividade à sua espera. O GaiaShopping tem uma caça aos ovos planeada para os seus visitantes. Durante o dia 9, domingo de Páscoa, vão estar espalhados pelo centro alguns ovos, o desafio é encontrar pelo menos um e quem conseguir deverá dirigir-se ao balcão de informações para recolher o seu prémio surpresa.

7. Coimbra (CoimbraShopping)

As famílias que visitarem o CoimbraShopping a partir do dia 6 de abril podem tirar fotografias num novo spot instagramável. O espaço dedicado à Páscoa está todo decorado a rigor e convida os visitantes do centro a tirarem fotografias que vão fazer desta Páscoa uma altura ainda mais memorável.

8. Madeira (MadeiraShopping)

Entre os dias 5 e 10 de abril, quinta e sexta-feira, o MadeiraShopping terá tatuagens com glitter para os miúdos e haverá vários jogos tradicionais, como o jogo da colher, a corrida de sacas e a pontaria com argolas — sempre com o acompanhamento de monitoras. O coelho da Páscoa também estará de passagem pelo Centro a oferecer balões de modelar às crianças. Neste centro comercial, também há atividades especiais programadas para 8 de abril, sábado, como uma caça aos ovos da Páscoa, das 11h00 às 12h00 e das 15h00 às 16h00, que carece de inscrição prévia no local. Ou a pintura dos ovos da Páscoa das 12h00 às 14h00 e das 16h00 às 18h00.