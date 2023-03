Numa ilha temática repleta da magia da Páscoa, as crianças vão subir a bordo de um comboio, numa viagem que requer muita observação, pois os pequenos passageiros terão de encontrar os ovos escondidos no cenário durante o percurso.

O espaço “Caça aos Ovos a todo o vapor”, criado a pensar na diversão dos mais pequenos no período de férias escolares, vai funcionar para as crianças entre os três e os 12 anos, todos os dias das 11h00 às 19h00, no piso 0 do Spacio Shopping, em frente ao Pingo Doce.