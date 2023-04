Leonardo da Vinci e Exército de Terracota em exposições no Porto até ao verão deste ano

A exposição “Leonardo Da Vinci – Homem – Inventor – Artista, O Génio”, mostra itinerante sobre a vida e obra do visionário artista e pensador italiano, dá a conhecer as diferentes facetas do homem que deu ao mundo La Gioconda e a A Última Ceia.

Para além das reproduções das obras de arte mais famosas, a exposição exibe um grande número de invenções de Da Vinci, meticulosamente reconstruídas com base nos esboços originais de vários Códices e construídas com o material disponível no seu tempo: madeira, tecido, cordas e metal.

Nesta exposição os visitantes têm a oportunidade de conhecer, por ordem cronológica, o trabalho multidisciplinar de Leonardo Da Vinci - e podem manusear as criações deste artista e génio universal.

“Terracotta Warriors – O Exército do primeiro Imperador da China” é uma exposição que revela, pela primeira vez em Portugal, a reconstituição do local de escavação na China que remonta ao final do século III a.C. As esculturas foram descobertas em 1974 em Xi’an e as suas réplicas estão agora no Porto, onde pode ser compreendida a ancestralidade da China, a dimensão do império do chinês Qin Shi Huang e analisada cada escultura que possui a sua própria individualidade.

Os visitantes podem ver mais de 200 figuras, cavalos, armas e objetos de uso quotidiano deste exército, que tinham como missão proteger eternamente o primeiro imperador da China. A exposição é acompanhada por um espetáculo de luzes e sons, que proporciona uma experiência imersiva.

Os bilhetes para as exposições (abertas diariamente das 10h00 às 19h00) estão à venda em ticketline.pt e na bilheteira local. Estão disponíveis bilhetes conjuntos, para os visitantes conhecerem as duas exposições no mesmo dia.