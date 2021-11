Muralhas históricas de Belmonte

Belmonte | passeio| 3.ª a dom.: 9.30h-13h, 14.30h-17.30h | M/0

Grande parte da história de Portugal mora entre as muralhas do castelo de Belmonte. A construção deste momento teve início no séc. XIII por ordem do rei D. Afonso III. Desde aí, teve importantes funções defensivas e de afirmação do poder real, devido à sua localização. Atualmente, o edifício tem uma forte vertente cultural, contando com um anfiteatro ao ar livre e espaços museológicos. Visite este local com muito para contar este fim de semana!

Piratas apaixonados

Porto | teatro | 21 nov.: 16h | M/3

Os piratas são capazes de cruzar mares e oceanos, mas, ainda assim, têm sentimentos. A peça “Os Piratas também se apaixonam” da companhia de teatro Porta 27 chega ao Teatro Sá da Bandeira para mostrar um lado mais sensível destes lobos do mar. Endereçado às famílias, o projeto foi escrito e encenado por Tiago Lourenço, que contracena ao lado de Iúri dos Santos e Patrícia Gomes.

Filminhos à solta em Tomar

Tomar | cinema | 20 nov.: 11h | M/4

Este sábado, Tomar recebe mais uma edição dos Filminhos Infantis à Solta pelo País. A sessão itinerante de curtas-metragens inclui 55 minutos de filme, capazes de fazer as delícias de miúdos e graúdos. No final, as famílias podem ainda ler a ficha de exploração pedagógica, feita para ajudar os mais crescidos a conversar com as crianças sobre os temas apresentados. Conheça o melhor do cinema em miniatura.

Recordar a história de Hansel e Gretel

Lisboa | espetáculo | 20 nov.: 11h | M/3

Nesta história cheia de magia e mistério, os irmãos Hansel e Gretel aventuram-se na floresta, passando por um corvo trapalhão, animados passarinhos tiktoker’s e a sabedoria do Velho Carvalho. Tropeçam, por fim, na casa da malvada bruxa fadista, pronta a pôr em prática todos os seus planos malvados. Assista a esta produção da Associação Cultural Emboscada, que homenageia o poder do amor familiar.

Faro visto de barco

Faro | passeio | 2.ª a dom.: 12h | M/0

Se sempre desejou apreciar a beleza do Parque Natural da Ria Formosa de barco, esta pode ser a sua oportunidade! A Lands organiza ecotours diárias para todos os fãs de birdwatching. Conheça as espécies de aves provenientes desta parte do Algarve, enquanto zela pelos ecossistemas envolventes. Graças ao auxílio de um guia local, pode desfrutar da viagem e aprender mais sobre a fauna e a flora da região.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.