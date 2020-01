"No centro das mudanças trazidas pelo Salão Erótico do Porto nesta edição de 2020, entre 5 e 8 de março, na Exponor, está a divisão da programação em três grandes zonas dedicadas ao erotismo, ao slow sex e ao hard sex. Cada uma com uma programação própria, que inclui espetáculos, áreas temáticas, atividades e muita interatividade", informa a organização em comunicado.

Primeiro, entra na INOCENTE, a zona erótica, onde a imaginação é a origem de todos os prazeres. "Aqui, os desejos, as sensações e as fantasias são vistas como uma forma de enriquecimento da sexualidade. Neste espaço é possível participar em muitos jogos eróticos, aprender mais em palestras e aulas, tirar todas as dúvidas no Consultório Sexológico, conhecer o melhor da arte erótica e descobrir as maravilhas do tantra. Há ainda as últimas novidades em brinquedos e artigos para a sexualidade nas mais diversas lojas eróticas e uma ampla oferta gastronómica", explica a nota.

Depois, descobre a MAROTA, a zona slow sex, onde a sexualidade acontece sem pressas. "Destaca-se a importância de não deixar que a falta de tempo atire a sexualidade para segundo plano e demonstra-se como o sexo deve ser vivido devagarinho, a cada instante, numa experiência duradoura e inesquecível. Da oferta desta zona destacam-se o Palco Erótico com uma nova geração de espetáculos, o Palco BDSM com as práticas de dominação e submissão, as áreas de Fetiche, Sexo Tântrico, Shibari e Fotografia Erótica, assim como diversas atividades para todos", informa o comunicado.