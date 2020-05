"Autoconhecimento & Points of You® - Explora o teu interior" é o tema do workshop online a realizar a 16 de maio de 2020. Com a duração de três horas, a formação ficará a cargo da heart-coach Soraia Sequeira. Todos os donativos revertem para cobrir os custos do workshop e para a manutenção do trabalho da Solo Adventures, uma associação sem fins lucrativos responsável pela sua organização, e dos vários projetos pro-bono que são lançados durante o ano.

Descrição

Na formação vamos conhecer os nossos valores, vamos identificar se nos movemos por aproximação ou por afastamento, aliando a PNL – Programação Neurolinguística e o Points of You®. Vamos conhecer o método ‘reenquadramento’, que é extremamente importante para nos permitir olhar com outra perspetiva para situações que vivemos.

Informações Data: 16 de maio Hora: 10h00 - 13h00 Local: Online Preço: 10€ público em geral / 5€ associados

Público-alvo