Durante os dois dias de ciência no Planetário de Lisboa, os visitantes contam com uma exposição ao ar livre com experiências interativas e demonstrações práticas de Física. O objetivo, de acordo com a organização, o Núcleo de Física do Instituto Superior Técnico, “é tornar a Física mais acessível ao público em geral, dando a conhecer as suas diversas áreas através de atividades cativantes para todas as idades”.

Paralelamente à exposição, os visitantes terão também a oportunidade de assistir a sessões de astronomia promovidas pelo próprio Planetário, “proporcionando um fim de semana repleto de descoberta, aprendizagem e fascínio pelo cosmos”, destaca a organização.

Esta iniciativa decorre no sábado, dia 10, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00. No domingo, dia 11, entre as 10h00 as 14h00.