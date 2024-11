Todas as semanas fazemos uma seleção dos melhores programas para fazer em família. E muitos deles são grátis! Leve este artigo consigo e partilhe-o com quem precisar dele!

Fim de semana a Norte? Anote na agenda

Já pode ver o musical com Angie Costa, Ângelo Rodrigues e Rita Rocha!

quebra-nozes no reino do gelo mar shopping matosinhos am live

A missão de salvar o Natal leva Clara, a Fada dos Doces e o Quebra-Nozes a viajarem até ao Planeta do Natal a bordo de um foguetão, atravessando inacreditáveis territórios encantados até chegarem ao mais mágico de todos: o Reino do Gelo… lugar misterioso onde vive o Pai Natal! Não perca os preços especiais para as primeiras sessões da temporada de Quebra-Nozes e o Reino do Gelo, um espetáculo produzido em exclusivo pela AM Live para o MAR Shopping Matosinhos, onde tem a sua estreia absoluta.

Data: 16 nov. a 5 jan.

Local: AM Arena - MAR Shopping Matosinhos

Preço: 15€ a 59€. Packs Familiares desde 19€ por bilhete

Idade: M/3 anos



Se a família não vai à ópera, a ópera vai até ela!



O FIATO – Festival Internacional de Artes e Ópera do Porto, que faz das tripas uma ópera com coração, vai ter palco(s) na Invicta, em espaços artísticos como: Coliseu Porto Ageas, Teatro do Bolhão e Teatro Helena Sá e Costa. No dia 15 não perca, às 16.30h e às 18h, a Ópera à Moda do Porto no autocarro STCP que passa pela Praça D. João I.

Data: Até 16 nov.

Local: Várias localizações

Preço: Sob consulta

Idade: Todos os públicos

Últimos dias para ir ao CINANIMA!

O festival foca-se na educação para a imagem dos destinatários através do visionamento de filmes de animação, acompanhados de pequenas ações de formação e sensibilização dos jovens participantes, iniciando-os na prática e nas técnicas do cinema de animação. Descubra outros festivais, aqui!

Data: Até 17 nov.

Local: Espinho

Preço: 18€ (bebé + adulto) a 36€

Idade: 9 meses aos 2 anos

Há quanto tempo não vai a um espetáculo imersivo?

"Porto Legends - The Underground Experience" convida as famílias a entrar num portal multidimensional para uma viagem pelas mais célebres lendas da cidade do Porto e do Norte de Portugal. O espetáculo tem a narração de Jeremy Irons e foi considerado a melhor a atração de nicho a nível nacional pelos prémios da plataforma Tiqets.

Data: 3.ª a 6.ª: 12h, sáb., dom.: 10h, 12h

Local: Furnas da Alfândega do Porto

Preço: 8 a 11€

Idade: M/3 anos

A não perder em Lisboa e no Centro

Descubra os segredos dos cogumelos no Míscaros

festival do cogumelo fundão

No Festival do Cogumelo, não faltam passeios micológicos pela natureza envolvente da Gardunha! Aproveite para degustar diferentes formas de confecionar cogumelos e outras especialidades da região nas tasquinhas da aldeia. Para acompanhar estes sabores e aromas de Outono, será apresentado um conjunto de ações como exposições, workshops, mostras de cogumelos e animação!

Data: Até 17 nov.

Local: Alcaide, Fundão

Preço: Sob consulta

Idade: M/3 anos

Não perca a visita e oficina: Se eu fosse... colecionador!

Em todo o mundo existem colecionadores que criam as mais diversas coleções, guardando, organizando, selecionando, trocando e expondo os mais variados objetos. A atividade "Se Eu Fosse Colecionador", dividida em dois momentos, explora as várias coisas que ato de colecionar pode abraçar. Mais atividades, aqui.

Data: 16 nov.: 10h (Museu e Igreja de São Roque), 15h (Museu Medeiros e Almeida)

Local: Museu e Igreja de São Roque; Museu Medeiros e Almeida

Preço: 4€ por criança (máximo de um adulto por criança - entrada gratuita)

Idade: 6 aos 12 anos

Inscrições: 213 240 869/87/65 | Email

Há um novo festival em Oeiras!

A Companhia Gato Escaldado apresenta a primeira edição do One-to-One Festival em Portugal. Um evento internacional, para toda a família, que decorre na Fábrica da Pólvora, em Oeiras, e integra 9 propostas artísticas one-to-one de teatro, dança, magia, pintura e performance.

Data: 16, 17 nov.

Local: Fábrica da Pólvora, Oeiras

Preço: Grátis

Idade: Todos os públicos

Fim de semana com as crianças a Sul

Conheça o melhor da Região (da Raia) Alentejana

castelo de noudar crianças

Prepare-se para viajar ao passado e reviver a época medieval em família, com atividades emocionantes para miúdos e graúdos. Haverá demonstrações de combates, artesanato da época, música e muito mais! Saiba tudo, aqui.

Data: 16, 17 nov.

Local: Castelo de Noudar, Barrancos

Preço: Sob consulta

Idade: Todas as idades

Ciência e laboratórios para começar bem o dia!

Todos os sábados, a ciência fica à espreita! Durante duas horas, nas Manhãs com Ciência os mais novos vão poder satisfazer as curiosidades sobre o mundo, a ciência e a tecnologia nestas brincadeiras. E aos domingos, os pequenos cientistas vão ter de criar verdadeiras engenhocas para responder aos desafios!

Data: 16 nov., 17 nov.: 10.30h-12.30h

Local: Centro Ciência Viva do Algarve

Preço: 4€

Idade: 5 aos 10 anos (Manhãs de Ciência); 6 aos 12 anos (Laboratório)

Este museu parece que não existe!

Entre no mundo de ilusão e arte interativa no 3D Fun Art Museum, em Portimão. Com cenários tridimensionais, onde os visitantes podem tirar fotos interativas e participar de exposições que brincam com a perspetiva, esta é uma atividade perfeita para todas as idades. Prepare-se para explorar a criatividade e garantir fotos incríveis!

Data: 2.ª a dom: 10h-19h

Local: 3D Fun Art, Portimão

Preço: A partir de 7€

Idade: Todos os públicos

Desconto da semana

Cinema em família este mês? Use o código "EO1124"

filminhos novembro zero em comportamento

Em novembro, os Filminhos Infantis à Solta pelo País ensinam sobre o planeta terra, entre muitas aventuras e gargalhadas! Conheça-os a todos numa sessão divertida em família. Aproveite o desconto E&O e aceda aos filmes infantis, a qualquer dia, hora e lugar, no videoclube da Zero em Comportamento!

Aplique AQUI o código EO1124 para obter 25% de desconto nos filminhos infantis do mês de novembro, exclusivamente, no Videoclube da Zero em Comportamento.

Livros, cinema de palmo e meio e muito mais!

"O Bando das Cavernas" no Festival Literário Utopia

bando das cavernas nuno caravela livros infantis

O fim de semana com as crianças também é para ler! Nesta sessão com Nuno Caravela, os mais novos vão criar um personagem que irá integrar este universo. O eleito ganhará vida no novo livro, a ser lançado em maio de 2025. A atividade inclui a apresentação do Bando das Cavernas, a criação de personagens e uma sessão de autógrafos.

O festival reúne autores, ilustradores e diversas atividades culturais que prometem inspirar crianças e jovens a embarcar no mundo da fantasia literária. Para mais informações, consulte Festival Literário Utopia.

Data: 16 nov.: 14.30h, 23 nov.: 11h

Local: Espaço Vita, Claustros, Braga

Preço: Grátis

Uma semana com cheirinho a verão: conheça os melhores programas para sair da rotina

Um fim de semana divertido em família pede sessões no escurinho do cinema! Agarre-se ao balde das pipocas e deixe-se levar para dentro do grande ecrã. Escolha um dos filmes em exibição e surpreenda os miúdos!

Filmes em cartaz para ver com as crianças:

Acompanhe todas as novidades no nosso Canal de WhatsApp

À procura de mais sugestões? Espreite também: