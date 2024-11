Ao palco do Concurso de Vinhos e Espumantes 2024 subiram os vinhos premiados com medalhas de prata (sete) e de ouro (30), num total de 37 referências, que se destacaram entre as 132 amostras submetidas a prova cega nesta edição. “Esta foi a competição mais concorrida de todas – mais 12 vinhos do que em 2023 –, o que mostra o vigor e a vontade de fazer mais e melhor por parte dos produtores da Beira Atlântico e Bairrada”, realça a organização da prova, a Comissão Vitivinícola da Bairrada.

O Quinta dos Abibes Sublime branco 2019 foi o grande vencedor desta competição, tendo sido laureado com os títulos de Melhor Vinho do Concurso e Melhor Branco: um 100% Arinto, da autoria da quinta que lhe dá nome. Uma região amplamente conhecida pelos seus tintos, maioritariamente, de Baga, a dar cartas nos brancos, cheios de vivacidade e potencial de guarda. Já é o segundo ano consecutivo em que é branco o melhor vinho do concurso.

Os rosados continuam a aparecer de forma tímida, com dois premiados apenas: ao Quinta do Poço do Lobo Reserva Baga e Pinot Noir 2022, das Caves São João, foi atribuída Medalha de Ouro e distinção de Melhor Rosé. Aumentando na intensidade da cor, seguimos para os tintos, onde a Adega de Cantanhede se destacou com o Marquês de Marialva Confirmado Baga 1995, ao arrecadar Ouro e o prémio de Melhor Tinto. No que toca a espumantes, o melhor da categoria foi o Primavera Velha Reserva Bruto 2015 (Caves Primavera). O Quinta da Laboeira Baga Bairrada Reserva Bruto Natural 2021 (Alberto da Silva Marques) foi eleito o Melhor Baga Bairrada.

O Concurso de Vinhos e Espumantes da Comissão Vitivinícola da Bairrada 2024 realizou-se no dia 30 de outubro, perante um painel de jurados composto por 15 pessoas, entre enólogos e elementos eleitos pela Associação Escanções de Portugal. A prova foi dirigida por Francisco Antunes – reputado enólogo, com 36 anos de carreira e muito conhecimento da região, onde trabalha há 31 anos na Aliança Vinhos de Portugal –, acompanhado por Pedro Soares.

Concurso de Vinhos e Espumantes da Comissão Vitivinícola da Bairrada - 2024

Lista de Premiados

O grande vencedor

Vinhos Brancos

O Melhor

Medalhas de Ouro (sete)

Todos by Osvaldo Amado branco 2023 (Casa dos Amados Vinhos de Portugal)

Todos by Osvaldo Amado Reserva branco 2022 (Casa dos Amados Vinhos de Portugal)

Quinta da Lagoa Velha Singular branco 2020 (Quinta da Lagoa Velha)

Medusa Reserva branco 2018 (Cave Central da Bairrada)

Pranto branco 2022 (Rui António Rodrigues Francisco)

Barão da Pocariça Bical e Fernão Pires branco 2023 (Francisco Augusto Rebocho Pessoa Vaz)

Medalhas de Prata (três)

Conde de Cantanhede Reserva branco 2021 (Adega de Cantanhede)

Mata Fidalga Reserva 2023 (Quinta da Mata Fidalga)

Quinta do Poço do Lobo Reserva 2020 (Caves São João)

Vinhos Rosés

O Melhor / Medalha de Ouro

Medalha de Prata

António Marinha 2022 (António Marinha)

Vinhos Tintos

O Melhor

Medalhas de Ouro (sete)

Aleixo Grande Reserva Baga tinto 1997 (Real Cave do Cedro)

Marquês de Marialva Confirmado Baga tinto 1995 (Adega de Cantanhede)

Henriques tinto (Caves da Montanha)

Patamares Virgílio de Sousa Clássico tinto 2015 (Quinta da Mata Fidalga)

António Marinha Grande Reserva Vinho de Homenagem tinto 2015 (António Marinha)

Giz Vinha das Cavaleiras Baga tinto 2020 (Luis Gomes)

Frei João Clássico tinto 2018 (Caves São João)

Medalhas de Prata (três)

Primavera Clássico tinto 2019 (Caves Primavera)

Rabarrabos tinto 2022 (Fundação ADFP)

Todos by Osvaldo Amado Baga tinto 2022 (Casa dos Amados Vinhos de Portugal)

Espumantes

O Melhor Espumante

O Melhor Espumante Baga Bairrada

Medalhas de Ouro (15)

Primavera Velha Reserva Bruto 2015 (Caves Primavera)

Quinta de S. Lourenço Bruto 2011 (Caves São Domingos)

Caves São João Homenagem a Luiz Costa Bruto Natural 2018 (Caves São João)

Duarte Super Reserva Bruto 2020 (Caves Primavera)

Marquês de Marialva Cuvée Primitivo Bruto Natural 2015 (Adega de Cantanhede)

Montanha Real Tributo da Carreira Grande Reserva Bruto 2010 (Caves da Montanha)

Encontro Special Cuvée Extra Bruto 2017 (Quinta do Encontro)

Quinta da Laboeira Baga Bairrada Reserva Bruto Natural 2021 (Quinta da Laboeira)

Todos by Osvaldo Amado Blanc des Noirs 2017 (Casa dos Amados Vinhos de Portugal)

Quinta da Lagoa Velha Cuvée Bruto 2015 (Quinta da Lagoa Velha)

De Sá e Sousa Reserva Bruto (Caves Arcos do Rei)

Aliança Grande Reserva Bruto Natural 2019 (Aliança Vinhos de Portugal)

Pedra Só Reserva Bruto 2021 (Idálio de Oliveira Estanislau)

Borlido Baga Bairrada Super Reserva Bruto 2020 (Borlido)

Campolargo Pinot Blanc Bruto 2017 (M. S. Campolargo Herdeiros)