Será um fim de semana repleto de atividades em torno do queijo, com visitas guiadas ao recinto dos World Cheese Awards que incluem degustações de uma seleção de queijos acompanhadas por um membro do júri (mediante inscrição, com um custo de 10€ por pessoa), uma feira de produtores, provas e apresentações de produtos, bem como harmonizações de vinhos com queijos.

No total, a Arena World Cheese Awards 2024, instalada no Pavilhão Multiusos de Viseu, contará com 2400 metros quadrados, onde terá lugar o maior concurso mundial de queijos e a cerimónia de entrega de prémios, incluindo ainda um espaço Super Gold reservado aos 20 melhores queijos do mundo. Além desta área, os visitantes poderão percorrer os 1500 metros quadrados da Tenda Viseu, reservada aos produtores da região, com mais de 100 stands, e que reúne também algumas das mais exclusivas marcas mundiais do setor e patrocinadores internacionais.

Ao longo dos três dias do evento, haverá ainda provas comentadas, degustações, workshops de queijos e produtos regionais, oito sessões de showcooking com alguns dos melhores chefs nacionais, música ao vivo, diversas atividades em torno do queijo e muitas surpresas.

“É uma oportunidade única para provar milhares de queijos, não só os melhores que podemos encontrar pelo mundo, mas sobretudo alguns dos mais exclusivos”, salienta Bruno Filipe Costa, food expert e impulsionador da vinda do evento para Portugal, destacando ainda a possibilidade de, “a par deste mergulho enriquecedor no melhor que a produção queijeira mundial tem para oferecer, descobrir e conhecer de perto os produtores nacionais e regionais que tanto nos orgulham e que projetam diariamente os queijos portugueses além-fronteiras, num tributo ao incrível e incomparável legado de produção queijeira das diversas regiões do país”.

Há milhares de queijos para provar este fim de semana em Viseu créditos: Divulgação

Tudo isto com a possibilidade de acompanhar, em primeira mão, o próprio concurso de queijos, ao qual, no dia 15 de novembro, os visitantes terão a oportunidade de assistir, a partir de uma galeria, onde poderão acompanhar o processo de julgamento, incluindo o Super Júri dos World Cheese Awards, que irá decidir qual o queijo Campeão do Mundo numa avaliação de queijos ao vivo.

Com 182 candidatos portugueses aos Óscares do Queijo em 2024, a representação nacional é a maior de sempre. Neste primeiro dia do evento serão avaliados, juntamente com milhares de queijos internacionais, por um exigente júri composto por mais de cerca de 250 especialistas de 40 nacionalidades.

O evento, conhecido como os Óscares do Queijo e organizado há mais de três décadas pela Guild of Fine Food, vai reunir em Viseu os maiores produtores mundiais, com destaque para um número recorde de produtores e queijos nacionais em competição, a par de especialistas, críticos gastronómicos e apreciadores dos quatro cantos do mundo. Espanha, Reino Unido, Itália, Brasil e Japão são alguns dos principais mercados com presença já confirmada em Viseu, nos próximos dias 15 a 17 de novembro.

Esta será a 36.ª edição daquele que é o maior evento dedicado exclusivamente ao queijo a nível mundial. A cidade de Trondheim, na Noruega, foi a anfitriã da edição do último ano, recebendo um número recorde de 4.502 queijos, avaliados por um júri de 264 especialistas, classificadores, compradores, retalhistas e críticos gastronómicos.