Publicação internacional inclui hotel português na lista das melhores estâncias balneares da Europa

O tempo tem feito bem ao Vila Joya. Três décadas depois de ter entrado em funcionamento, esta pequena e luxuosa unidade hoteleira, situada na estrada da Galé, nos arredores de Albufeira, continua a receber (muitos) elogios. A prestigiada publicação internacional Condé Nast Traveler acaba de a incluir na lista das melhores estâncias balneares da Europa, juntamente com o Nobu Hotel Ibiza Bay em Espanha, o hotel Marbella Elix na Grécia e o hotel Amara no Chipre.

"Há qualquer coisa na luz das praias mais a sul de Portugal, na maneira como evolui e como muda, o que torna o Algarve num local muito mais aprazível do que muitos pensam. A oeste de Albufeira, o Vila Joya é o melhor local para apreciar os muitos ambientes que esta costa vai tendo, desde o intumescer índigo do Atlântico que parece fundir-se com os cinzentos tempestuosos nos dias de céu nublado até aos dias soalheiros, altura em que o mar azul faz refletir a luminosidade nos penhascos amarelados", descreve a publicação. Para além da influência balinesa na decoração, a Condé Nast Traveler também elogia minimalismo estético das 14 habitações do hotel, que conta com quatro quartos e nove suites.

"São despojados e simples. O bege das paredes contrasta com o escuro da madeira de carvalho do mobiliário e todos, com exceção de um, têm vista para o mar. Apesar da envolvente requintada, há algo de caseiro e de familiar no Vila Joya", assegura a publicação. A proximidade da praia e o menu de degustação do restaurante com duas estrelas Michelin, a cargo do chef Dieter Koschina, são outros dos pontos fortes desta unidade hoteleira que a Condé Nast Traveler destaca.