Antiga pedreira acolhe novo hotel de quatro estrelas do Porto. Nesta fase de abertura está com 30% de desconto

Há, a partir de hoje, um novo hotel de quatro estrelas na segunda maior urbe do país. Fontinha Porto, a Trademark Collection by Wyndham é o nome da nova, sedutora e elegante unidade hoteleira da cidade. Localizado na rua da Fontinha, em frente à rua de Santa Catarina, num espaço que chegou a albergar uma pedreira, é o culminar de um exigente processo de reabilitação urbana levado a cabo pela empresa Mercan Properties e representa um investimento global de 14 milhões de euros.

"Oferecendo um ambiente aconchegante, arrojado e geométrico por fora e clean e simples e refinado por dentro, promete todo o conforto e bem-estar que farão os hóspedes sentirem-se naturalmente como em casa", refere o hotel, que se assume "moderno, irreverente e cosy, com uma atmosfera trendy e muito descontraída", em comunicado de imprensa. "O nosso hotel tem um conceito muito interessante", garante Filipe Silva, presidente da AHM - Ace Hospitality Management.

De acordo com o responvável máximo da empresa que vai assegurar a gestão hoteleira do Fontinha Porto, a Trademark Collection by Wyndham, o desafio na génese do projeto foi conseguido. "Este hotel consegue harmonizar perfeitamente o conforto com o mood industrial chic inspirado na história do edifício e, ainda, apresentar um ambiente ousado e irreverente. Isso é evidente nas áreas comuns que foram desenvolvidas com pequenos apontamentos", esclarece.

A nova unidade hoteleira da eterna cidade invicta conta com 49 quartos e suites de seis tipologias, distribuídos por cinco pisos, um bar, duas zonas de lounge do jardim exterior e espaços sociais (muito) originais que fazem os que o frequentam sentirem-se em casa. "Também apresenta um ambiente acolhedor e relaxante, com peças de arte originais e uma decoração com muito estilo e forte influência industrial", refere Filipe Silva. "É um lugar para relaxar e descontrair", assegura.

A oferta de experiências gastronómicas locais num ambiente (muito) caloroso e aromático é outra das apostas do novo hotel portuense. "Na zona de acesso ao exterior, os hóspedes são surpreendidos com uma experiência cultural algo inusitada. Aqui, encontra-se uma pintura da artista Margarida Fleming, combinada com algumas das expressões mais típicas do Porto. Os hóspedes podem ainda levar os seus amigos patudos pois o hotel é dog friendly", orgulha-se Filipe Silva.

Na decoração dos quartos, predominam os tons de branco, bege e castanho, cores neutras e térreas que transmitem tranquilidade, simplicidade e beleza. Os elementos de madeira, combinados com as paredes texturizadas, proporcionam aos hóspedes a mesma sensação de conforto que encontram em casa. A campanha de abertura garante 30% de desconto sobre o melhor preço disponível, com welcome drink e room upgrade sujeitos a disponibilidade, nas reservas no site do hotel.