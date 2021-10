Caixa para guardar o vazio

Porto | espetáculo online | 23, 24 out.: 17h-23.59h | M/6

Entre numa experiência fascinante com esta caixa que se constitui como lugar metafórico para explorar o corpo e a mente, num processo de descoberta individual e coletiva. Uma “caixa de madeira fechada” é ativada pelos corpos de dois bailarinos, que a revelam em diálogo com grupos de crianças através do movimento e da voz. Curioso? Não pode perder esta prova!

Um Halloween assustador no Ohai Nazaré

Nazaré | parque temático | 22 out. a 1 nov., Sáb., Dom. | M/0

O Halloween está quase, quase a bater à porta… e o Ohai Nazaré começa já a festejar! Este fim de semana, o resort, transforma-se num parque temático – cheio de abóboras, esqueletos, espantalhos e muito mais –, proporcionando uma experiência divertida e única aos seus visitantes, através de uma panóplia de atividades de arrepiar. Se neste fim de semana não puder ir, não há problema! Porque esta alegria toda repete-se no próximo!

Passa a palavra!

Oeiras | festa | 18 a 24 out. | M/0

O “Passa a Palavra!: Festa dos Ofícios do Narrar” está em Oeiras pela quarta vez consecutiva e com muito mais histórias para contar. Este é o último fim de semana para participar nas incríveis sessões de contos, espetáculos e oficinas de diferentes expressões artísticas que o festival tem para oferecer às famílias. Boas leituras!

Instrumentos musicais à volta do mundo

Palmela | exposição | sáb., dom.: 15h-18h | M/0

Para proporcionar um contacto mais próximo com a diferença e a multiculturalidade, esta exposição encantadora apresenta uma coleção de instrumentos musicais provenientes de vários lugares distintos do globo. Veja o mundo através dos sons e conheça “novas relíquias”. Será que conhece todos os instrumentos?

Quais os segredos do Algarve?

Algarve | passeio | M/0

Em Loulé, Silves e Albufeira, há um aspirante a Geoparque Mundial da UNESCO para descobrir, com as crianças, os segredos da região algarvia. Desde a Rocha da Pena ao Planalto do Escarpão, descobrir o ADN do Algarve irá levar-lhe a lugares impressionantes. Que comece a exploração!