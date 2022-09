Preparado para começar bem o outono? Estas sugestões dão-lhe uma ajuda

Celebrar as futuras mães

Porto | mercado | 24 set.: 10.30h | M/0

Para celebrar o mês da grávida, a Mamãs e Bebés anuncia o regresso do Mercadinho do Bebé à Alfândega do Porto. O dia vai contar com inúmeras ofertas, atividades e preços inéditos, reunindo marcas como Aptamil, Bambo Nature, Barral e Celeiro. O enxoval do bebé acabou de ficar mais fácil com a ajuda destas ofertas.

Rir até dizer chega

Leiria | exposição | A partir de 25 set.: 16h | M/0

O Museu e Centro de Artes de Figueiró dos Vinhos prepara-se para pôr toda a gente a rir. As obras de José Malhoa e Rafael Bordalo Pinheiro compõem a exposição “A Importância do Riso”. A sátira e o humor, ligados à cerâmica, constituem o centro desta exposição, onde rir se converte, de facto, no melhor remédio.

Caligrafia familiar

Lisboa | atelier | 24 set.: 15h | M/3

O Museu das Comunicações assinala o Dia Internacional da Literacia com “Código Famílias – Caligrafias”. Esta atividade pretende explorar a escrita, a ilustração e a poesia virtual como instrumentos de aproximação entre pais e filhos. O desafio reside em trabalhar as palavras da maneira mais artística possível!

Quem sou eu?

Loulé | atelier | 25 set.: 11h | M/3

Os Dominguinhos do MAR Shopping Algarve estão de volta para colocar toda a família em redor do atelier criativo “Quem Sou Eu?”. Neste espaço cheio de imaginação, as crianças aprendem a desenvolver um sentido de identidade, em que se conhecem melhor a si e aos outros. Uma proposta focada na autodescoberta, que promete encantar os mais novos.

Cinema aquático

Lajes do Pico | cinema | 24 a 30 set. | M/6

A CineMar – 2.ª Mostra de Cinema Português de Relação com o Mar está a chegar a Lajes do Pico. O evento conta com filmes, conversas e oficinas, não só em Portugal Continental e nos Açores, mas também na América do Norte. O objetivo está em destacar curtas e longas-metragens com temáticas ligadas ao oceano.

Gostou destas sugestões? Ainda há mil e um programas no Norte, Centro, Sul e ilhas de Portugal para descobrir. Saiba mais na revista Estrelas & Ouriços!