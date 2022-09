Cinema no feminino

Porto | cinema | 14 set. | M/12

O Panorama – Female Eye Film Festival está de regresso à Selina para mais uma edição. Fundado pela cineasta independente Leslie Ann Coles em 2001, o evento pretende dar a conhecer o importante trabalho de diversas realizadoras. Assim se preenche a lacuna de um cinema independente demasiado focado na perspetiva masculina.

Arte da hospitalidade



Aveiro | exposição | até 30 set. | M/0

Até ao final de setembro, a Biblioteca Municipal de Aveiro recebe a exposição “Sem Pressa”, um retrato de Portugal aos olhos da artista colombiana Juliett Nieto. Primando pela diversidade de colagem, escrita e técnicas mistas, os espetadores são convidados a conhecer o país que acolheu a escultora, numa matriz interativa.

Histórias em palco

Sintra | espetáculos | até 25 set. | M/3

As encenações convertem-se nas grandes estrelas do MUSCARIUM#8 – Festival de Artes Performativas de Sintra. Até 25 de setembro, espetáculos variados atravessam os equipamentos culturais da região, com entretenimento para todas as idades. Entre os destaques, encontram-se as peças “Sinto Muito” e “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”.

Viagem ao fundo do mar

Lisboa | oceanário | 2.ª a dom.: 10h-19h | M/0

Enquanto chove lá fora, é possível dar um mergulho nas profundezas do oceano. O Oceanário de Lisboa abre as suas portas a todos os curiosos que pretendam aprender um pouco mais sobre os ecossistemas marinhos. Até 31 de outubro, o espaço promove a Happy Hour, com bilhetes online a 7 euros, entre as 17h e as 18h, para menores de 25 anos.

Música para todos

Portalegre | concertos | 22 a 24 set. | M/0

As melodias estão prestes a chegar ao Centro de Artes e Espetáculo de Portalegre. O festival Made In Portalegre pretende apostar em artistas diversos, desde música clássica aos ritmos acelerados do metal. Liberum Quartet, Spinning Sparks, Ricardo Gordo e Forja Negra são apenas alguns dos artistas que sobem ao palco.