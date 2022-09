Diferenças geracionais

Vila Real | espetáculo | 16 set.: 21.30h | M/6

O Teatro de Vila Real recebe um retrato comovente das relações entre pais e filhos. A companhia espanhola La Macana apresenta o espetáculo “Pink Unicorns” sobre duas gerações, separadas por modos de pensar diferentes. Entre ecossistemas virtuais, walkmans e aventuras digitais, será que duas pessoas tão diferentes conseguem falar a mesma língua?

Ao ritmo do blues

Maia | festival | 16 a 18 set. | M/0

A 4.ª edição do Maia Blues Fest – Festival Internacional de Blues da Maia, promovida pela Câmara Municipal, chega ao Auditório Exterior do Fórum da Maia. O evento tem como objetivo reunir artistas portugueses e internacionais pelo poder do blues. Vitor Bacalhau, Nico Drums & Blues e Archie Lee Hooker são apenas alguns dos nomes que integram o cartaz.

Parabéns ao museu

Santarém | museu | 12 set.: 10h-13h, 14h-18h | M/0

A 12 de setembro, o Museu Diocesano de Santarém celebra o seu oitavo aniversário. Para comemorar, a organização do museu convida todos os curiosos a visitar o espaço. A entrada durante o dia será gratuita, com muitas visitas guiadas à mistura. Venha descobrir todos os pormenores da cultura desta região.

Melodias clássicas

Lisboa | concerto | 14 set.: 20h | M/6

A Fundação Calouste Gulbenkian apresenta o concerto gratuito “Os Dias Mais Longos e os Mais Curtos”, com composições do artista Eugene Birman. O coro Gulbenkian interpreta um espólio musical, focado na convergência entre as grandes questões atuais e a busca pela beleza. Imperdível para todos os amantes de música clássica.

Juntos pela esperança

Vila Real de Santo António | exposição | a partir de 15 set.: 2.ª a 6.ª: 10h-13h, 14h-18h | M/0

A partir de quinta-feira, o Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, recebe uma exposição cheia de artistas. A mostra “Artistas pela Esperança” aborda os desafios mais recentes do nosso planeta. Fica feito o aviso: a natureza é uma dádiva, responsável por suportar a vida no mundo. Devemos estender-lhe uma mão.

Gostou destas sugestões? Ainda há mil e um programas no Norte, Centro, Sul e ilhas de Portugal para descobrir. Saiba mais na revista Estrelas & Ouriços!