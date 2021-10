A Herdade dos Delgados – Natura Hotel & Spa Alqueva foi distinguida, pela primeira vez, na edição europeia dos World Travel Awards na categoria “Portugal's Leading Boutique Resort 2021”. Os vencedores foram anunciados no passado dia 22 de outubro.

Com Alqueva a perder de vista, a Herdade dos Delgados disponibiliza alojamento aliado a experiências de animação turística com principal atenção na barragem e em atividades de turismo de natureza, náutico, as tradicionais rotas temáticas e ainda turismo científico.

Composta por 24 quartos e três apartamentos com dois quartos cada, piscina exterior e interior, um restaurante, SPA com sala de massagens, ginásio, a Herdade dos Delgados é gerida pela Amazing Evolution.

Os quartos possuem diversas tipologias, com vistas para o castelo de Mourão ou para a lagoa do Alqueva. Os apartamentos contam com acesso privado e jardim.

Já o restaurante Orion apresenta um conceito gastronómico inspirado na cozinha tradicional alentejana.

A Praia Fluvial do Mourão fica a escassos metros e é considerada a maior do Alqueva e do Alentejo – onde é possível usufruir de piqueniques preparados pela equipa da herdade, bem como, o Observatório do Lago Alqueva para quem procura a oportunidade de explorar as estrelas. A unidade hoteleira está inserida na primeira região do mundo classificada como “Starlight Tourism Destination”, pela UNESCO.

O hotel disponibiliza, ainda, bicicletas, court de ténis e campo de padel de forma a potenciar as mais diversas experiências no exterior.