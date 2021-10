Já sabe o que vai fazer com as crianças esta semana? Veja ideias aqui!

Uma tarde com marionetas

Porto | exposição permanente | 4.ª a 6.ª: 14h-18h | M/0

Uma exposição fascinante que permite uma fruição diversa, capaz de transportar os visitantes para outro lugar, através das peças expostas, dos adereços, das histórias e de todas as atividades propostas. Aproveite uma das tardes desta semana para viajar ao passado, através das histórias que estas peças têm para contar.

Tirar coelhos da cartola!

São João da Madeira | atividades| até 31 out., 3.ª a dom.: 10h-12.30h, 14h-17.30h | M/0

No Museu da Chapelaria encontra muitos animais em forma de chapéu. Criatividade e originalidade não faltam! As suas crianças também são cheias de criatividade? Então, este é o lugar perfeito para combinar formas geométricas, cores e materiais para tirar coelhos da cartola!

À solta na internet

Todo o País | sessão de cinema | estreia 28 out.

O mundo do online pode ser extremamente perigoso para as crianças. Este documentário ilustra uma experiência sobre a questão da exploração do mundo online, nomeadamente o perigo de exposição perante predadores sexuais. No dia 27 de outubro assista também, em direto, ao debate “Sabe com quem a sua filha conversa online?”, no Instagram das Estrelas & Ouriços.

créditos: Milan Jaroš

Hospital da Bonecada

Lisboa| ação de sensibilização | 27 out. a 7 nov.| 3-10

O seu filho tem medo de ir ao médico? Então esta é a oficina certa para o ajudar. O Hospital da Bonecada volta ao Centro Colombo na sua 20.º edição e pretende acabar com a “síndrome da bata branca” de uma forma muito divertida. Para participar, basta que os miúdos levem o seu boneco favorito e, assim, vão entrar num jogo de “faz de conta” em que os doutores – estudantes universitários de várias áreas da saúde – tratam dos seus amiguinhos.

Birdwatching na Lagoa

Grândola | passeio | 2.ª a dom. | M/0

Aprecie as maravilhas da Natureza na lagoa de Melides, em Grândola, onde está instalado um Abrigo de Observação de Aves. Este lugar é um importante ponto de residência e passagem de aves migratórias e pretende incentivar a prática de birdwaching na Lagoa, para que todos possam apreciar os encantos destes seres deslumbrantes.

