Veste de vermelho, tem bigodes brancos e chegou ao Jardim Zoológico a tempo de ser visitado no Natal. No mês em que se iniciam as celebrações natalícias o Zoo de Lisboa acaba de anunciar o nascimento de uma cria de Panda-vermelho, o panda mais ameaçado do mundo.

"No mês em que se iniciam as celebrações natalícias, o Jardim Zoológico comunica o nascimento de uma cria de Panda-vermelho (Ailurus fulgens), uma espécie que tem tanto de rara como de curiosa", informa o Zoo em comunicado. "Com seis meses de idade, a pequena cria começa agora a explorar a instalação permitindo a observação por parte dos visitantes mais atentos. Ao visitar o panda será importante saber que este pequeno mamífero apresenta comportamentos maioritariamente arbóreos pelo que, se não o encontrar a alimentar-se entre os bambus da instalação, deverá procurar na copa das árvores", acrescenta. Detentor de uma pelagem densa e uma cauda longa que o ajuda a manter a temperatura corporal, este animal está perfeitamente adaptado ao frio que se faz sentir em algumas das suas áreas de distribuição, como por exemplo as florestas de montanha entre a China e o Nepal. "Apesar de se alimentar principalmente de folhas de bambu, este pequeno panda apresenta uma dentição de omnívoro e tubo digestivo de carnívoro, uma das muitas características peculiares que o caracterizam", lê-se na nota. Veja as fotos da cria e família

















Espécie em perigo Classificado como “em perigo” pela União Internacional para a conservação da Natureza (IUCN), a população de panda-vermelho apresenta uma tendência decrescente sendo a degradação e fragmentação do seu habitat natural apresentadas como as principais ameaças. A dificuldade na reprodução é um fator de apreensão uma vez que o período fértil das fêmeas ocorre apenas uma vez por ano, e dura entre 12 e 36 horas. "Tendo a conservação da natureza como principal missão, o Jardim Zoológico assume-se como uma Arca de Noé que preserva indivíduos de diferentes espécies a fim de evitar a sua extinção. Através do seu Fundo de Conservação o Zoo apoia projetos no habitat natural para promover a sua recuperação e travar as ameaças a que estão expostos", conclui a nota. Vídeo Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram