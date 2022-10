Bruxas, monstros, zombies e fantasma vão vaguear de 21 a 23 de outubro e de 28 de outubro a 1 de novembro, nos espaços exteriores do Ohai Nazaré para descobrirem quais são as famílias mais destemidas. A avenida principal do resort vai vestir-se a rigor com lanternas, um cemitério, insetos, chapéus abandonados pelas bruxas que se escondem por entre a vegetação, jardins de girassóis e blocos de palha e espantalhos.

As crianças podem contar com sessões de contos no cemitério, vão ter a oportunidade de se juntar às bruxas para criar poções mágicas potentes, mostrar os seus melhores trajes, pintar abóboras, conhecer a Família Caveira, sem esquecer o tradicional Trick or Treat e outras surpresas.

Por sua vez, os jovens e adultos vão poder testar a sua coragem e mostrar que são verdadeiramente destemidos ao se aventurarem na passagem de terror, o Hospital das Almas Perdidas

A noite será para celebrar em família. A Fiesta de los muertos e Disco Thriller, terão direito a concurso de disfarces.

As reservas podem ser realizadas através do site da unidade hoteleira ou pelo e-mail booking.nazare@ohairesorts.com