A exposição “The World of Banksy: The Immersive Experience”, patente em Lisboa desde junho último, reproduz em tamanho real mais de 50 obras da street art do autor. De entre as obras mais conhecidas do artista, estão presentes na exposição na capital portuguesa os murais “Girl with balloon”, “Rage, the Flower Thrower” e “Israeli and Palestinian pillow fight”.

Até 31 de outubro, a campanha “Banksy Hour”, na Capsule Gallery Lisbon (Rua Viriato, n.º 25), convida a visitar a mostra, de segunda a sexta (das 13h00 às 15h00), com a entrada ao preço de 10 euros, face aos 12 euros do ingresso sem desconto. A campanha é exclusiva para bilhetes comprados à entrada da exposição.

“Banksy, artista de graffiti britânico (nasceu provavelmente em Bristol, por volta de 1974), é considerado um dos principais representantes da arte de rua contemporânea. As suas obras, frequentemente satíricas, abordam questões universais como política, cultura ou ética”, podemos ler no site que acompanha a exposição em Lisboa.

O artista encontra-se entre as “pessoas desconhecidas” mais famosas, cujos trabalhos figuraram, entre outros locais, nas ruas de Londres, Nova Iorque, Berlim, Gaza, Tóquio. As obras de Bansky merecem mostra nas paredes do British Museum, Tate Modern, em Londres e no Louvre, em Paris.