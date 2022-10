De acordo com a equipa do Yotel Porto “o objetivo é poder abrir as portas à cidade, de forma a torná-lo uma referência cultural”. Desta forma, entre os destaques para o mês de outubro da unidade portuense encontramos o “Mercado de Outono – Feito Por Elas” (15 e 16 de outubro, das 14h00 às 19h00): seis mulheres conheceram-se no Porto e criaram o Elas. O "Feito Por Elas" une a moda, a música, a arte e o lazer num mercado de outono, que promove o empreendedorismo feminino e a diversidade.

Por seu turno a “Escola Árvore – Exposição Artes Gráficas” é um projeto educativo que promove a educação orientada para o desenvolvimento da criatividade e para a participação ativa na defesa dos valores fundamentais da liberdade, da paz e da tolerância. Os trabalhos dos alunos estarão expostos pelo hotel até ao final do mês.

Já o terraço da unidade hoteleira fica por conta da “Nortada Beer Fest” (15 e 16 de outubro, das 17h30 às 2h00 e das 17h30 às 23h00), onde serão dadas a conhecer as cervejas da marca, e onde ocorrerão os concertos de final de dia.

A amizade, o rock, muita vontade e meia dúzia de instrumentos é o que os The Vaults (15 de outubro, 18h30) levam ao Yotel Porto, os quatro amigos que gostam demasiado de música para ficarem quietos na sua calma vida de campo.

“Walk A Mile In My Shoes” é o espetáculo que apresenta em palco os coros gospel de que Elvis Presley tanto gostava. A interpretar músicas intemporais estão os Walk Mile in My Shoes (16 de outubro, 21h00).

Na festa a 15 e 16 de outubro no Yotel Porto também não falta o samba, a música cubana e a noite de sábado prolonga-se com os The Fucking Bastards (15 de outubro, 23h00).