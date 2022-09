O espetáculo “Tap Factory” decorre num ambiente fabril e integra a criatividade, disciplina e entretenimento, com o ritmo do sapateado, hip-hop e da percussão dos tambores. A energia em palco é contagiante, com o “cocktail artístico” a agregar estilos diferentes de música e dança com os movimentos das acrobacias aéreas.

Depois de atuar em mais de 20 países, o “Tap Factory” regressa agora a Lisboa para três sessões comemorativas de uma década de atuações pelo mundo: 14 de outubro, às 21h00, e 15 de outubro, às 16h00 e às 21h00.

Vincent Pausanias, experiente bailarino e coreógrafo francês, assina a direção artística e as coreografias de “Tap Factory”. É acompanhado por Gilles Guenat (campeão mundial de sapateado) e Jérémie Champagne (vencedor do “Achas que Sabes Dançar”, em França, 2012), com os quais forma o trio de criadores deste espetáculo que concilia sapateado, com acrobacia aérea e forças combinadas.

Lisboa recebeu a estreia de “Tap Factory” em 2012 e a produção portuguesa não esconde o orgulho do percurso da crew, que já realizou mais de 500 espetáculos nesta primeira década de atuações em países como Colômbia, Holanda, Inglaterra, Suíça, Estados Unidos e Arábia Saudita.

Os bilhetes podem ser adquiridos em UAU.pt, ticketline.pt e nos locais habituais.