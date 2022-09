A 10ª Edição do “Dia Aberto” da Fundação Eugénio de Almeida, em Évora faz-se com espetáculos para escolas, workshops infantis, ioga, corridas noturnas, tertúlias científicas, apresentação de projetos sociais e muitas outras atividades.

Numa promoção do talento local, a 30 de setembro (18h00), o pátio exterior do Centro de Inovação Social vai receber Mia Lucas, artista eborense que apresentará o seu trabalho de originais, e alguns covers, num singular e intimista concerto acústico.

No dia 1 e outubro, vai ser possível conhecer o património da Fundação numa experiência de visita motard, iniciativa em colaboração com o HotRoads Motorcycle Club de Évora, num roteiro cultural entre o Páteo de São Miguel, o Enoturismo Cartuxa, o Centro de Arte e Cultura e a Adega de Pinheiros- um desafio para os mais aventureiros.

De realçar também o concerto com Kateryna Avdysh, jovem cantora ucraniana, que apresenta o seu projeto a solo de jazz contemporâneo, constituindo-se também como um concerto-tributo à liberdade da música e da cultura ucraniana.

As manhãs de sábado e domingo convidam à descoberta do valor arquitetónico e histórico do edifício onde a Adega Cartuxa foi instituída, incluindo uma prova de vinhos e azeite. À tarde, um espetáculo especial com Maria D'Alegria, Palhaça e Empreendedora Social, que apresenta um espetáculo para famílias com a certeza de que irá aumentar a Felicidade Interna Bruta de todos.